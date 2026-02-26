Cơn địa chấn mang tên Bodo/Glimt

Huy hoàng hơn cả Ajax năm xưa

Điểm chung giữa Bodo/Glimt trong những ngày này và Ajax Amsterdam ở mùa bóng 1971-1972: họ đều là CLB nằm ngoài 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha), và đều chiến thắng 4 trận liên tiếp trước các đối thủ thuộc 5 giải bóng đá lớn nhất ấy, trong khuôn khổ cúp C1/Champions League. Mọi sự so sánh đều có chỗ khập khiễng. Nhưng nếu cứ phải so sánh, xin được nói luôn: chiến tích của Bodo/Glimt bây giờ khó hơn rất nhiều so với Ajax ngày xưa.



CLB Bodo/Glimt (trái) đang được đánh giá là “ngựa ô” tại đấu trường Champions League ẢNH: REUTERS

Như mọi người đều biết, bóng đá hiện đại đã khác rất nhiều so với cách nay nửa thế kỷ. Khoảng cách giữa các "đại gia" thuộc 5 giải đấu lớn so với phần còn lại của bóng đá châu Âu bây giờ đã lớn đến mức có thể nói đấy là những thế giới, đẳng cấp khác hẳn nhau. Càng không thể hình dung một đội như Bodo/Glimt lại có thể tiến đến vòng 1/8 Champions League sau 4 trận thắng liên tiếp trước Manchester City, Atletico Madrid và Inter Milan (2 trận).

Cách đây chưa đến chục năm, Bodo/Glimt còn chơi ở giải hạng nhì của nền bóng đá nhỏ bé Na Uy. Chẳng những thế, ở đất nước Na Uy dài ngoằng tận miền Bắc Âu, càng về phía bắc lạnh lẽo thì càng bị xem là vùng xa xôi, hẻo lánh. Bodo/Glimt chỉ là CLB nhỏ bé ngay trong nền bóng đá Na Uy hạn hẹp. Khi Bodo/Glimt đoạt chức VĐQG lần đầu tiên, thì đấy cũng chính là lần đầu tiên chức vô địch bóng đá Na Uy được đưa đến miền bắc nước này. Không những thế, Bodo/Glimt chính là nhà VĐQG ở châu Âu nằm gần nhất với điểm cực bắc của quả địa cầu. Chỉ bằng sự hiện diện của họ ở Champions League mùa này, Bodo/Glimt coi như đã mở rộng thêm bản đồ bóng đá đỉnh cao châu Âu, về phía bắc. Nào ngờ, đấy chỉ mới là khởi đầu của cả một chuỗi huy hoàng.

V Ì SAO VINH QUANG CỦA B ODO/ G LIMT LÀ "LẼ TỰ NHIÊN"?

Bodo/Glimt là một trong 5 đội cùng kết thúc giai đoạn "league" với 9 điểm, và là một trong 2 đội đi tiếp vào vòng play-off nhờ có chỉ số phụ tốt. Có đến 7/9 điểm của Bodo/Glimt được lấy trong 3 trận cuối cùng, cũng chính là 3 trận "nặng" nhất: hòa Borussia Dortmund, thắng Manchester City và Atletico Madrid. Bây giờ, Bodo/Glimt lại thắng Inter trong cả 2 lượt để lọt vào vòng 1/8.

Cựu cầu thủ Bodo/Glimt Marius Lode bình luận: "Đấy là hành trình không thể tin được. Nhưng hành trình ấy diễn ra tự nhiên, cứ như một sự tất yếu". Lode từng khoác áo Bodo/Glimt từ những ngày tháng thầm lặng ở giải hạng nhì đến lúc lên ngôi vô địch. Anh hiểu rõ những nguyên tắc hoạt động, triết lý của CLB này. Vậy nên, bình luận của anh rất đáng lưu ý: dù Bodo/Glimt có bay bổng đến mặt trăng đi nữa, đấy vẫn là một sự thăng hoa rất tự nhiên, đúng lẽ!

Mùa trước, Bodo/Glimt cũng đã làm nên lịch sử khi vào tận vòng bán kết Europa League. Mùa này, những trận thắng liên tiếp trước Manchester City, Atletico Madrid, Inter (đương kim á quân Champions League) cho thấy đội bóng của HLV Kjetil Knutsen càng đá càng hay. Knutsen là HLV phó trong mùa bóng 2017 (ở Na Uy, mùa bóng chỉ diễn ra trong 1 năm dương lịch). Bodo/Glimt lên hạng và Knutsen trở thành HLV trưởng. Tiếp theo là mùa đầu tiên chỉ lo trụ hạng ở đẳng cấp cao nhất, rồi thăng hoa với 4 chức VĐQG trong 5 mùa bóng, rồi lại vào đến bán kết Europa League. Giờ là hành trình huy hoàng ở Champions League.

Bodo/Glimt từng thắng AS Roma, Porto, Lazio... khi bước ra các đấu trường châu Âu. Họ thắng AS Roma của HLV Jose Mourinho đến 6-1. Từ một lúc nào đó không hay, việc chiến thắng trước những tên tuổi lừng lẫy đã dần trở nên quen thuộc với các cầu thủ Bodo/Glimt. Không thắng cũng chẳng sao, miễn cứ phải chơi thật tốt. Ngược lại, các cầu thủ Bodo/Glimt luôn tâm niệm rằng một chiến thắng theo kiểu bất ngờ thuần túy sẽ chẳng giúp gì cho họ, trong hành trình dài. Đấy là triết lý của đội. Chuyên gia tâm lý của Bodo/Glimt, ông Bjorn Mannsverk từng làm việc với các phi công lái máy bay chiến đấu. Tinh thần mà ông truyền đạt cho họ chính là tinh thần mà ông truyền đạt cho các cầu thủ Bodo/Glimt khi ra sân. Đấy cũng là nền tảng của "cơn địa chấn" đang diễn ra tại Champions League.