Con gái út Brad Pitt nộp đơn bỏ họ cha

Theo People, Vivienne Jolie-Pitt (18 tuổi), con gái út của cặp đôi chính thức nộp đơn lên Tòa án Los Angeles xin đổi tên pháp lý thành Vivienne Marcheline Jolie. Trong đó, Marcheline là tên của bà ngoại quá cố của cô. Lý do được đưa ra trong hồ sơ ngắn gọn là "vì lý do cá nhân".

Làn sóng từ bỏ họ 'Pitt' của những đứa con

Động thái của Vivienne không phải là trường hợp bộc phát đơn lẻ, mà là mắt xích mới nhất trong chuỗi hành động dứt tình của các anh chị em trong gia đình. Trước đó, Shiloh đã được tòa án phê duyệt yêu cầu xóa bỏ họ cha ngay sau khi tròn 18 tuổi vào năm 2024. Cùng thời điểm, người anh cả Maddox cũng nộp đơn xin bỏ họ Pitt và chủ động dùng tên "Maddox Jolie" trong các dự án điện ảnh chuyên môn. Đến tháng 6 vừa qua, Zahara là người tiếp theo nộp hồ sơ xin đổi tên thành Zahara Jolie.

Ngay cả Knox - người con trai song sinh với Vivienne dù chưa chính thức nộp đơn lên tòa án, cũng đã chọn ghi tên "Knox Jolie" trên bằng tốt nghiệp trung học tại Học viện Fusion. Như vậy, ngoại trừ Pax Thiên chưa có động thái pháp lý rõ ràng, hầu hết các con của cặp đôi đều đã công khai loại bỏ họ của người cha nổi tiếng khỏi danh xưng của mình.

Đáng chú ý, các nguồn tin cho biết Pax Thiên vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm ấm áp với dòng họ bên nội. Cậu thường xuyên tham dự các buổi họp mặt gia đình, gần đây nhất là tiệc đính hôn của người em họ Sydney cùng cô ruột Julie Pitt Neal. Tuy nhiên, tình cảm này không mở rộng đến người cha đoạt giải Oscar; cậu vẫn giữ khoảng cách với Brad Pitt.

Vivienne từng nhiều lần cùng mẹ tham gia các hoạt động liên quan đến nghệ thuật ẢNH: REUTERS

Về phía minh tinh Maleficent, một nguồn tin thân cận chia sẻ độc quyền với Page Six: "Angelina Jolie không hề tranh chấp và cũng không giận dữ. Cô ấy chỉ mong mọi người được hàn gắn". Đồng thời, người này nhấn mạnh thêm: "Nếu công chúng biết toàn bộ sự thật, họ sẽ đồng cảm hơn với bọn trẻ và tôn trọng chúng".

Theo People, phía tài tử 62 tuổi từng bày tỏ với truyền thông: "Thật buồn khi phải chứng kiến ai đó liên tục công khai việc họ đã chia rẽ thành công bọn trẻ khỏi người cha của chúng". Dù vậy, trong lần hiếm hoi trải lòng vào giữa năm 2025, Brad Pitt chỉ giữ thái độ nhẹ nhàng khi nhắc về giá trị cốt lõi của cuộc sống: "Đến độ tuổi này, bạn sẽ thấy điều quan trọng nhất là được ở bên những người bạn yêu thương và những người đáp lại tình cảm đó. Bạn bè, gia đình, chỉ có vậy thôi".

Cuộc hôn nhân giữa hai ngôi sao hàng đầu Hollywood đã chính thức khép lại về mặt pháp lý vào cuối năm 2024 sau hơn 8 năm tố tụng căng thẳng. Dẫu vậy, những vết thương sau cuộc đổ vỡ năm 2016 vẫn chưa thể lành lặn hoàn toàn. Việc những đứa trẻ nhà Jolie-Pitt lần lượt bước sang tuổi trưởng thành và chọn cách rời bỏ danh xưng gắn liền với cha cho thấy cuộc khủng hoảng gia đình này vẫn còn để lại những hệ lụy sâu sắc.