Thêm một người con của Brad Pitt muốn bỏ họ cha

Ngày 9.6, People và nhiều trang giải trí Mỹ đưa tin Zahara, 21 tuổi, con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt, đã nộp đơn lên tòa án nhằm loại bỏ họ Pitt khỏi tên hợp pháp. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng và làm dấy lên những cuộc thảo luận mới về mối quan hệ giữa tài tử Hollywood với các con sau nhiều năm sóng gió hậu ly hôn.

Theo People, Zahara mong muốn đổi tên từ Zahara Marley Jolie-Pitt thành Zahara Marley Jolie. Thông tin này không khiến nhiều người bất ngờ bởi Zahara đã nhiều lần xuất hiện với tên Zahara Jolie trong các hoạt động công khai. Theo Entertainment Weekly, khi tham gia lễ gia nhập hội nữ sinh Alpha kappa alpha tại Spelman College, cô cũng tự giới thiệu bản thân bằng tên Zahara Marley Jolie.

Zahara thường xuyên xuất hiện cùng Angelina Jolie trong các sự kiện giải trí và hoạt động cộng đồng ẢNH: AP

Mối quan hệ giữa Brad Pitt và các con tiếp tục được quan tâm

Angelina Jolie và Brad Pitt kết hôn năm 2014 sau nhiều năm gắn bó, trước khi đệ đơn ly hôn vào năm 2016. Cuộc chia tay của họ nhanh chóng trở thành một trong những vụ ly hôn được chú ý nhất Hollywood. Trong nhiều năm qua, hai ngôi sao liên tục vướng các tranh chấp pháp lý liên quan đến quyền nuôi con và tài sản.

Zahara là một trong những người con thường xuyên xuất hiện cùng Angelina Jolie tại các sự kiện điện ảnh và hoạt động xã hội. Cô được nữ diễn viên nhận nuôi từ Ethiopia khi còn nhỏ trước khi Brad Pitt hoàn tất thủ tục nhận nuôi sau đó.

Ngoài việc là con gái của hai ngôi sao nổi tiếng, Zahara còn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ thành tích học tập. Hiện cô theo học tại Spelman College, ngôi trường danh tiếng dành cho nữ sinh da màu tại Mỹ. Angelina Jolie từng nhiều lần bày tỏ niềm tự hào về sự trưởng thành và độc lập của con gái.

Trong khi đó, Brad Pitt vẫn tập trung cho các dự án điện ảnh mới và giữ thái độ kín tiếng trước những thông tin liên quan đến gia đình. Tính đến nay, đại diện của nam diễn viên chưa đưa ra bình luận về việc Zahara nộp đơn xin bỏ họ Pitt.

Dù Zahara chưa công khai lý do cho quyết định này, động thái mới nhất của cô tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận trên các diễn đàn giải trí quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng đây đơn thuần là lựa chọn cá nhân của một người trưởng thành, trong khi số khác xem đó là dấu hiệu cho thấy những ảnh hưởng từ cuộc ly hôn đình đám giữa Angelina Jolie và Brad Pitt vẫn chưa hoàn toàn khép lại.