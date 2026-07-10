Cơn sốt Haaland càn quét World Cup, cách anh nhẹ nhàng đẩy sức ép về đội Anh

Hình ảnh Haaland cõng cả đội tuyển Na Uy đang gây sốt ảnh: reuters

Haaland thoát pressing cho cả đội Na Uy

Sau 28 năm vắng mặt, đội tuyển Na Uy đã trở lại và tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ tại World Cup 2026, từ điệu cổ vũ chèo thuyền Viking cho đến những chiến thắng trên sân cỏ với cảm hứng từ tiền đạo Erling Haaland.

Cơn sốt Haaland càn quét World Cup 2026, khi chân sút 25 tuổi trong lần đầu tham dự đã có 7 bàn thắng tại giải đấu đang diễn ra ở Bắc Mỹ, và trên hết, giúp Na Uy lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết giải vô địch thế giới.

Ngay lập tức cả nước Na Uy sôi sùng sục, khi mọi tấm vé máy bay tăng cường được bán ra đều bị bán sạch, sau khi cú đúp của Haaland đã giúp đội tuyển quốc gia của họ đánh bại Brazil và đang chuẩn bị cho trận đấu lớn nhất trong lịch sử quốc gia - trận tứ kết World Cup gặp đội tuyển Anh.

Nhưng thật thú vị qua cách chân sút 25 tuổi gánh vác hy vọng của cả một quốc gia, bằng cách như đang tận hưởng từng giây phút, với cách tạo ra niềm với truyền thông, như thông điệp trên các tài khoản mạng xã hội của mình: "Hôm nay có một việc cần làm... tìm kiếm tên tôi trên Google".

Haaland trong buổi tập cùng đội tuyển Na Uy trước trận tứ kết gặp Anh ảnh: reuters

Nếu làm theo, mọi người sẽ bất ngờ nhận ra đó là bài hát "Viking Row" nổi tiếng, với nhịp trống dồn dập đã trở thành nhạc nền cho hành trình đáng kinh ngạc của Na Uy tại World Cup.

Từ những video do AI tạo ra về Haaland dẫn đầu đội quân Viking chống lại nước Anh cho đến việc được tái hiện như một thần tượng K-Pop, không thể phủ nhận rằng tiền đạo cao lớn này đã trở thành một trong những người nổi tiếng nhất hành tinh.

Với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, bài hát "Haaland" lan truyền mạnh mẽ và thống trị các meme, video nổi bật và video ăn mừng tại World Cup. Thậm chí, cách anh tránh xa xô xát để thoải mái uống nước cũng gây thích thú...

Trước một rừng máy quay truyền thông đông kỷ lục tại khu tập luyện của Na Uy tại Inter Miami, Haaland vui vẻ chia sẻ: "Tôi hoàn toàn không ngờ tới điều này. Tôi đã nói điều này rất nhiều lần rồi. Ngay cả trước trận đấu với Brazil, tôi cũng không ngờ tới.

Haaland vui vẻ với truyền thông trong buổi họp báo của Na Uy ảnh: Reuters

Việc được vào tứ kết gặp Na Uy tại World Cup là điều khá bất ngờ, ngay cả đối với tôi. Chỉ riêng việc được thi đấu tại World Cup đã là một vinh dự lớn đối với tôi và là mục tiêu lớn trong sự nghiệp của tôi.

Được ở đây và thi đấu trên sân khấu lớn nhất cùng những người bạn Na Uy của mình, đối đầu với những đội bóng mạnh nhất thế giới, thực sự là điều đặc biệt".

Chân sút từng dám tỉnh queo dự đoán Pháp thắng Na Uy tại World Cup nói tiếp: "Chiến thắng bất ngờ trước nhà vô địch 5 lần Brazil ở vòng 16 đội vẫn còn khiến người ta cảm thấy khó tin và chắc chắn đã giúp Na Uy tự tin hơn rất nhiều.

Việc được thi đấu với Brazil là một điều khá điên rồ đối với những người Na Uy chúng tôi. Giành chiến thắng trước Brazil để vào tứ kết gặp Anh tại World Cup ở Mỹ là điều vô cùng đặc biệt. Nếu bạn xem lại những cảnh quay ở Na Uy sẽ thấy đây không phải là điều bình thường ở Na Uy. Nó vô cùng đặc biệt".

Haaland đã có 7 bàn thắng trong lần đầu dự World Cup ảnh: reuters

Người hâm mộ Na Uy đang tận hưởng kỳ World Cup quá đặc biệt, trình diễn màn cổ vũ chèo thuyền Viking (Viking Row) tại quảng trường Thời đại ở New York, trên thang cuốn ở Boston tạo ra làn sóng lan rộng từ các khán đài cho đến mọi lĩnh vực từ giáo dục, quân đội, chính trị gia….

Haaland đón nhận sự phi lý đó như bất kỳ ai khác, kể cả khi bản thân bị chế thành meme kèm hàng loạt biệt danh mới : "Việc pha trò rất quan trọng... Tôi thích đùa một chút và thích vui vẻ. Đó là chìa khóa cho cuộc sống hàng ngày của tôi - pha trò và tất nhiên là tập luyện tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cũng giống như khi thi đấu tại World Cup, chúng ta chỉ cần tận hưởng thôi vì chẳng có gì là mãi mãi cả. Chúng ta phải tận hưởng khoảng thời gian này".

Haaland gọi điện cho người thân sau khi giúp Na Uy có chiến thắng lịch sử trước Brazil ảnh: Reuters

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh sẽ rất đặc biệt, nơi Tam sư luôn đau đáu khát khao 60 năm "đưa bóng đá về nhà" sau chức vô địch duy nhất là khi họ đăng cai World Cup 1966, trong khi Na Uy lại có tâm lý thoải mái hơn nhiều.

Erling Haaland vui vẻ nhường áp lực sang cho đội tuyển Anh: "Tôi nghĩ có một số ứng cử viên sáng giá mà Anh là một trong số đó. Vì vậy tôi nghĩ tất cả các bạn nên gây áp lực tối đa lên các cầu thủ Anh".

Có một chút lợi thế cho Haaland khi đội tuyển Anh sẽ vắng hậu vệ phải Jarrel Quansah bị cấm thi đấu 2 trận vì thẻ đỏ, trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 của Tam sư với chỉ 10 người trước đội chủ nhà Mexico ở vòng 16 đội.