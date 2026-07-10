De Bruyne không muốn nói lời tạm biệt

D E B RUYNE NỐI GÓT R ONALDO , N EYMAR?

Với những Thibaut Courtois, Eden Hazard, Thomas Vermaelen, Romelu Lukaku, De Bruyne… đội tuyển Bỉ từng giành hạng ba World Cup 2018, nhiều năm đứng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ chạm tay vào một danh hiệu lớn. Giờ đây trên đất Mỹ, đội bóng của HLV Rudi Garcia tuy không được đánh giá là thế hệ vàng nhưng họ vẫn còn De Bruyne, người mang theo ký ức của những kỳ World Cup trước đây. Đương nhiên với những cầu thủ lớn, khao khát chinh phục đỉnh cao vẫn luôn còn đó.

De Bruyne (trái) sẽ chơi quyết tâm để đi tiếp hành trình còn dang dở ẢNH: REUTERS

Và đây có thể là cơ hội cuối cùng để những ngôi sao còn sót lại của bóng đá Bỉ chạm tay vào một danh hiệu lớn. Những năm tháng huy hoàng của De Bruyne, Lukaku hay Courtois đang dần khép lại. Nhưng trước khi sân khấu hạ màn, họ vẫn muốn tạo nên một câu chuyện đẹp tại World Cup. Với De Bruyne, đây gần như là chương cuối của hành trình kéo dài hơn một thập niên cùng đội tuyển Bỉ. Ở tuổi 35, tiền vệ đang khoác áo Napoli vẫn là bộ não trong lối chơi của Bỉ. Dù không còn sung mãn như thời kỳ đỉnh cao tại Man.City, anh vẫn là cầu thủ có khả năng tạo khác biệt chỉ bằng một đường chuyền.

Bên cạnh đó, đội tuyển Bỉ hiện sở hữu nhiều nhân tố trẻ giàu năng lượng. Charles De Ketelaere đang nổi lên như một trong những cầu thủ tấn công hay nhất vòng knock-out sau màn trình diễn xuất sắc trước Mỹ. Dẫu vậy, Bỉ không bước vào trận đấu này với lực lượng mạnh nhất. Theo Reuters, tiền vệ trụ cột Amadou Onana sẽ vắng mặt vì chấn thương. Đây là tổn thất lớn bởi anh đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống phòng ngự và chuyển đổi trạng thái của Bỉ; đó sẽ là khoảng trống không dễ khỏa lấp.

T ÂY B AN N HA THỊ UY SỨC MẠNH

Bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đang sở hữu phong độ ấn tượng khi vẫn chưa nhận bất cứ bàn thua nào ở World Cup 2026, và được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Người hâm mộ và giới chuyên môn nhắc nhiều đến Lamine Yamal nhưng Tây Ban Nha không chỉ có thế. Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal hay thậm chí là Mikel Merino đều có thể trở thành người hùng trong bất kỳ thời điểm nào. Đó là lý do đội bóng xứ bò tót được ví như "cỗ máy chiến thắng". Họ kiểm soát bóng tốt, pressing đồng bộ và triển khai tấn công cực kỳ đa dạng. Vì thế "La Roja" được đánh giá cao hơn Bỉ. Lịch sử đối đầu cũng đang đứng về phía Tây Ban Nha, khi trong 22 lần gặp nhau, "La Roja" thắng 12 trận, hòa 5 và chỉ thua 5.

Nhưng nếu bóng đá được vận hành theo quy luật "mạnh được yếu thua" thì nó đã không trở thành môn thể thao vua. Bất ngờ, cảm xúc… là phần rất quan trọng của World Cup nói riêng và bóng đá nói chung. Tây Ban Nha có thể sở hữu đội hình mạnh hơn, nhưng Bỉ lại mang theo khát vọng của một thế hệ đang đứng trước cơ hội cuối cùng để tạo nên kỳ tích. Động lực thi đấu đó có thể trở thành vũ khí bí mật giúp De Bruyne và đồng đội tạo nên sự bất ngờ.

Để kịch bản trong mơ đó có thể xảy ra, đội tuyển Bỉ cần chơi một trận gần như hoàn hảo. Họ phải hạn chế tối đa khoảng trống của Pedri, Dani Olmo hay Yamal, đồng thời tận dụng triệt để các cơ hội phản công. Nếu vượt qua được ứng cử viên vô địch số 1, đó không chỉ là tấm vé vào bán kết mà còn là chiến thắng mang tính biểu tượng cho bóng đá Bỉ.