Tổng giám mục Argentina dẫn lời Messi tại Thánh lễ Ngày Độc lập: Gắn kết cả đất nước

Mesi ăn mừng bàn thắng trong chiến thắng 3-2 trước Ai Cập ảnh: reuters

Messi là Argentina

Messi và World Cup và đang là những gì được nhắc đến khắp Argentina những ngày này, khi La Albiceleste đã lọt vào đến vào tốp 8 đội mạnh nhất thế giới ở ngày hội bóng đá nóng bỏng đang diễn ra tại Bắc Mỹ.

Thậm chí, những phát biểu của Lionel Messi còn vang vọng khắp nhà thờ Buenos Aires ngày 9.7, khi Tổng Giám mục Jorge Garcia Cuerva trích dẫn lại bài viết Messi tại Thánh lễ Ngày Độc lập, trong bối cảnh La Albiceleste đang chuẩn bị cho trận tứ kết World Cup gặp Thụy Sĩ dự kiến diễn ra lúc 8 giờ Việt Nam ngày 12.7.

Tổng giám mục Garcia Cuerva đã sử dụng thông điệp của Messi sau chiến thắng của đội tuyển Argentina tại World Cup 2022 ở Qatar, để kêu gọi đoàn kết quốc gia trong một buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Argentina Javier Milei.

CĐV Argentina xem Messi như thánh sống ảnh: Reuters

"Hãy giữ nguyên áo đấu và với lòng nhiệt huyết, chúng ta hãy hiện thực hóa thông điệp mà Lionel Messi từng đăng tải trên mạng xã hội của mình", ông Garcia Cuerva nói trong buổi Thánh lễ mừng Ngày độc lập trước khi đọc những dòng chữ M10 đã viết cách đây 4 năm.

"Khi người Argentina chúng ta cùng nhau chiến đấu và đoàn kết, chúng ta có khả năng đạt được bất cứ điều gì mình đặt ra," dẫn lại phát biểu của Messi tại World Cup 2022, nơi anh đã giúp La Albiceleste đoạt chức vô địch tại Qatar.

Thông điệp của Tổng giám mục Argentina Garcia Cuerva được đưa ra hai ngày sau khi đội nhà đánh bại Ai Cập 3-2 trong một màn lội ngược dòng ngoạn mục, sau khi bị dẫn trước 2-0 đến phút 78 là kỷ lục World Cup, để tiến vào tứ kết giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico.

Ở tuổi 39, Lionel Messi đang tham dự kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp của mình. Anh đã ghi bàn trong cả 5 trận đấu của Argentina, đang tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn trong cuộc đua Chiếc giày vàng của giải đấu với 8 bàn thắng.