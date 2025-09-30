Con trai NSND Trần Lực ra sao sau 11 năm gây sốt?

Trần Bờm tên thật là Trần Tú, là con trai của NSND Trần Lực. Cách đây 11 năm, cậu từng gây chú ý khi tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế, gây ấn tượng bởi tính cách hoạt bát, và những phát ngôn hài hước. Bẵng đi một thời gian, cậu bé sinh năm 2008 giờ đây gây chú ý bởi ngoại hình cao lớn, điển trai. Ở tuổi 17, Trần Bờm đánh dấu cột mốc mới khi đóng vai chính trong phim điện ảnh Bà đừng buồn con của đạo diễn Hoàng Nam.

Vẻ ngoài điển trai của cậu bé từng gây chú ý trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế ẢNH: ĐPCC

Trên poster được nhà sản xuất công bố, Trần Bờm đóng vai đích tôn Tiến, là cháu nội bà Nga Tứ (NSND Thanh Hoa thủ vai). Trong bối cảnh quen thuộc của những khu phố xưa cũ, đứa cháu trai hiếu thảo giúp bà ngâm chân, còn người bà thì xoa đầu cháu thay cho lời khen ngợi. Đạo diễn Hoàng Nam cũng xác nhận Trần Bờm là nam chính trong phim, khiến khán giả tò mò.

Trần Bờm nói về lần đầu đóng vai chính

Trần Bờm chia sẻ bản thân cảm thấy may mắn khi gặp được vai diễn Tiến - một chàng trai lớn lên trong cảnh nghèo khó, bố mẹ mất sớm, sống nương tựa vào bà nội. Lần đầu đọc kịch bản, diễn viên 17 tuổi đã ấn tượng với nghịch cảnh mà nhân vật gặp phải trong hành trình trưởng thành.

Theo con trai NSND Trần Lực, đây sẽ là nhân vật có tính cách nhút nhát nhưng thông minh. Anh tìm thấy nhiều sự đồng điệu với vai diễn đầu tay, đặc biệt là tinh thần chịu khó, quyết tâm vì mục tiêu trong cuộc sống cũng như tình yêu thương dành cho người thân.

Trần Bờm vào vai cháu đích tôn của NSND Thanh Hoa trong phim của đạo diễn Hoàng Nam ẢNH: ĐPCC

Trần Bờm chia sẻ thêm về lần đầu diễn xuất: “Từ lâu, tôi đã rất thích điện ảnh nhưng đóng phim là chuyện khác. Nhận vai, tôi vui nhưng cũng lo lắng, chỉ biết cố hết sức mình, để xem làm được đến đâu”. Cậu bé 17 tuổi bộc bạch thêm vì chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn xuất nên bản thân cũng “tranh thủ” học hỏi từ bố của mình là NSND Trần Lực, từ đó giúp cậu tự tin hơn cho màn hóa thân trên màn ảnh rộng.

Với sự hỗ trợ của bố, đạo diễn Hoàng Nam và các tiền bối trong đoàn phim cùng với nỗ lực tự thân, Trần Bờm hy vọng mang đến hình ảnh mới với khán giả. “Đúng là hình ảnh Trần Bờm để lại cho khán giả nhiều ấn tượng vì hóm hỉnh, tinh nghịch. Với dự án lần này, tôi mong muốn mang lại hình ảnh nhiều chiều sâu, không còn nghịch ngợm như hồi Bố ơi mình đi đâu thế. Đảm bảo mọi người sẽ bất ngờ”, anh nói.

Bà đừng buồn con là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam. Phim khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà còn là lời nhắn gửi: Hãy trân trọng ký ức, tình thân và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Ngoài Trần Bờm, dự án này còn có sự góp mặt của NSND Thanh Hoa, ca sĩ Tuấn Hưng, diễn viên Hà Hương, nhà sáng tạo nội dung Nàng Mơ… dự kiến ra rạp vào tháng 12.2025.