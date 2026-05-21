Con trai và cháu của Trưởng khoa Dược là đồng phạm, cùng bị khởi tố

Liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 50 tấn chất caffeine sang Tam giác vàng sản xuất ma túy, cảnh sát xác định ông Trần Phi Hùng, tiến sĩ Dược, Trưởng khoa Dược (Bệnh viện Y học cổ truyền T.Ư), là đối tượng cầm đầu.

Trong chuyên án này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an đã khởi tố 10 bị can, trong đó ông Trần Phi Hùng, Trần Sĩ Hoàng (con trai ông Hùng) và Nguyễn Thành Đạt (cháu ông Hùng) cùng bị khởi tố tội phát hành trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2 điều 200 bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Phi Hùng ẢNH: H.A

6 người bị khởi tố tội buôn lậu quy định tại khoản 4 điều 188 bộ luật hình sự, gồm: Nguyễn Thị Thu, Trịnh Thị Hòa, Cao Thị Liên, Trần Mạnh Tiếp, Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Phạm Trọng Long.

Riêng Nguyễn Ngôi Hợp bị khởi tố tội môi giới hối lộ, quy định tại khoản 3 điều 365 bộ luật Hình sự.

Tại Lào, cảnh sát nước này đã khởi tố 6 người về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy, theo pháp luật sở tại.

Theo C04, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan này và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia. Chất này được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào rồi đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.

Để hoạt động, các đối tượng lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, thông qua hoạt động xuất nhập khẩu để hình thành nên đường dây buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Từ 50 tấn caffeine trong đường dây của Trưởng khoa Dược, có thể tạo ra 150 tấn ma túy

Số lượng lớn caffeine được ngụy trang trong các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi được phát hiện tại kho hàng của công ty bị can Nguyễn Thị Thu ẢNH: H.A

Tại Trung Quốc, caffeine quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine quy định là tiền chất ma túy và hành vi mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng 10 kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, chất này được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp, chưa coi là tiền chất ma túy.

Từ những sơ hở này, ông Hùng đã hình thành đường dây mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng lớn. Ban đầu từ Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược - Dược phẩm 1 được cấp giấy phép nhập khẩu caffeine sử dụng trong mục đích y tế, Hùng tìm cách lập các hợp đồng mua bán caffeine, móc nối với Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa tìm đầu mua, tiêu thụ caffeine tại nước thứ 3 như Lào, Myanmar.

Để hợp thức hóa buôn lậu chất này, ông Hùng chỉ đạo con trai và cháu lập Công ty Vinh Hoàng, Công ty Vạn Phúc để ký hợp đồng mua bán caffeine giả, sau đó xuất hóa đơn khống cho khách hàng ảo bằng hình thức không ghi thông tin nhằm tránh lực lượng chức năng truy vết đường đi của caffeine.

Số caffeine được vận chuyển đến kho hàng của Công ty TNHH T&T VINA của Nguyễn Thị Thu tại Nghệ An. Tại đây, các đối tượng thay vỏ bao bì caffeine, đóng gói ngụy trang thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi. Sau đó, lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm hóa, các đối tượng cất giấu caffeine lẫn vào hàng hóa thông thường có khai báo hải quan để thông quan.

Tiền mua bán caffeine được các đối tượng thuê người Việt Nam tại Lào chuyển vào các tài khoản người quen của Hùng, sau đó được "bơm ngược" lại vào các tài khoản của công ty "bình phong" trong hệ sinh thái để hợp thức hóa dòng tiền phù hợp với hợp đồng mua bán giả ban đầu.

Ngày 27.3, gần 300 cảnh sát thuộc nhiều đơn vị đồng loạt cất lưới phá án ở 6 tỉnh thành. Đến nay cảnh sát đã thu 50,7 tấn caffeine cùng nhiều tang vật liên quan.

C04 nhận định, việc đấu tranh thành công chuyên án này mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý tiền chất, hóa chất là nguyên liệu chính sản xuất ma túy tại Lào.