Công an Hà Tĩnh tập trung xử lý tình trạng người trẻ vi phạm pháp luật

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập vào đêm khuya, chạy xe máy với tốc độ cao và không đội mũ. Thậm chí, có các nhóm còn mang theo hung khí để gây rối, giải quyết mâu thuẫn ngay trên các tuyến phố.

Nhóm 6 thanh niên ở H.Thạch Hà bị bắt giữ do liên quan đến vụ một nữ sinh ngã từ xe máy "kẹp 3" tử vong ẢNH: TÂN KỲ

Mới đây, khoảng 22 giờ ngày 2.12, nhóm 6 thanh niên ở H.Thạch Hà (Hà Tĩnh) chở nhau trên 3 xe máy vào TP.Hà Tĩnh chơi. Khi đến đầu TP.Hà Tĩnh, nhóm này gặp 3 thanh niên (2 nam và 1 nữ) chở nhau trên xe máy chạy cùng chiều đang lạng lách, khiến nhóm thanh niên ở H.Thạch Hà bực tức, đuổi theo chặn đánh.

Cả hai nhóm sau đó dùng một số hung khí ném vào nhau. Trong khi bỏ chạy, 2 người ngồi sau xe máy "kẹp 3" ngã xuống đường, bị thương nặng, trong đó một nữ sinh 15 tuổi đã tử vong do đa chấn thương.

Nhóm thanh niên ở H.Thạch Hà sau đó bị Công an TP.Hà Tĩnh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra.

Công an TP.Hà Tĩnh triệu tập nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, đêm 13.11, nhóm 10 thanh thiếu niên ngụ tại H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cùng nhau lên kế hoạch tìm nhóm thanh niên khác tại TP.Hà Tĩnh để đánh nhau do bị khiêu khích trên mạng xã hội TikTok.

Nhóm ở H.Kỳ Anh mang theo hung khí gồm kiếm tự chế và vỏ chai bia, di chuyển trên 5 xe máy ra TP.Hà Tĩnh. Trong quá trình di chuyển, nhóm này không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao, rú ga, bấm còi gây náo loạn trên QL1A.

Khi ra đến TP.Hà Tĩnh, 2 nhóm gặp nhau và dùng vỏ chai bia, đá ném vào nhau gây mất an ninh trật tự.

Công an TP.Hà Tĩnh sau đó đã vào cuộc điều tra, triệu tập 17 người nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh tăng cường tuần tra vào ban đêm để kịp thời ngăn chặn, xử lý thanh thiếu niên gây rối, vi phạm luật giao thông ẢNH: TÂN KỲ

Trước tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây mất an ninh trật tự có chiều hướng gia tăng, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, nhất là tăng cường tuần tra vào ban đêm để cương quyết xử lý vi phạm.

Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra gần 400 vụ với 655 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Qua thống kê, khoảng 90% thanh thiếu niên vi phạm chủ yếu là do bố mẹ ly hôn hoặc đi làm ăn xa. Ngoài ra, một bộ phận người trẻ bị tác động bởi thông tin xấu độc trên không gian mạng, các trang mạng xã hội có xu hướng bạo lực. Nhiều gia đình quản lý con cái còn lỏng lẻo và học sinh hiện chưa được nhà trường chú trọng giáo dục phát triển nhân cách.

"Độ tuổi này đang trong giai đoạn hoàn thiện nhân cách nên bồng bột. Nếu quản lý không tốt, giáo dục không toàn diện thì dễ bị dụ dỗ tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Để ngăn chặn tình trạng này cần sự phối hợp giáo dục chặt chẽ hơn nữa giữa gia đình, nhà trường và xã hội", đại tá Thao nói.