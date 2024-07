Công an Hậu Giang cảnh báo bẫy lừa đảo 'lợi ích bất ngờ' từ người lạ

Tại kỳ họp thứ 21 (kỳ họp giữa năm 2024), HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra ngày 23.7, đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, thông tin về 2 vấn đề cử tri quan tâm, liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn.

Theo đại tá Huỳnh Việt Hòa, thời gian qua, vi phạm pháp luật trên không gian mạng diễn ra khá tinh vi, tập trung vào các phương thức, như: mời gọi đầu tư chứng khoán, kêu gọi làm từ thiện, cho kết quả xổ số trúng thưởng để lừa nạn nhân chuyển tiền, cho vay tiền qua mạng, cung cấp đường link chứa mã độc để chiếm tài khoản mạng xã hội, mời chào tuyển "việc nhẹ lương cao", giả danh ngành chức năng yêu cầu xác thực tài khoản (ngân hàng, bảo hiểm), giả danh công an để gọi điện yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân (công cước công dân, định danh điện tử)…

Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, báo cáo tại kỳ họp THANH DUY

Mặc dù được tuyên truyền nhưng người dân vẫn chưa thật sự quan tâm, cảnh giác với các thủ đoạn nói trên. Nhiều trường hợp nhẹ dạ, cả tin, thiếu xác minh thông tin trên mạng xã hội; cũng có người vì tin vào "lợi ích bất ngờ" từ người lạ nên đã "sập bẫy" lừa đảo. Cụ thể là trong 6 tháng đầu năm, công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ, 2 nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đồng thời, tiếp nhận điều tra, xác minh 6 tin báo của người dân bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.

Cũng theo đại tá Hòa, công tác điều tra, xử lý loại tội phạm trên không gian mạng gặp nhiều khó khăn, bởi phần lớn nghi can lừa đảo ở nước ngoài, có tổ chức xuyên biên giới, có kịch bản, phân vai cụ thể. Đồng thời, sử dụng các tài khoản giả mạo, sau khi nhận được tiền của nạn nhân thì tiền nhanh chóng được chuyển ra nước ngoài.

Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang khuyến cáo, người dân khi nhận được bất kỳ thông tin nào qua điện thoại, mạng xã hội liên quan đến bản thân và người thân mà nghi vấn là không có thật hoặc mang lại lợi ích bất ngờ thì liên hệ ngay với chính quyền địa phương, lực lượng công an để xác minh, làm rõ. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo, chuyển tiền cho người lạ... Trường hợp cần thiết nên ghi âm cuộc gọi, chụp ảnh tài khoản nghi can, hỏi sâu về địa chỉ giao hàng hoặc chủ động hẹn gặp nghi can để thông tin đến lực lượng chức năng.