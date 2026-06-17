Công an Hưng Yên bắt nhóm dùng photoshop để làm giả hàng trăm loại giấy tờ

Trưa 17.6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tô Văn Hùng (27 tuổi, trú xã Hải Lạng, Quảng Ninh), Hoàng Quốc Cường (27 tuổi, trú xã Ea Rốk, Đắk Lắk) và Trương Công Phi (28 tuổi, trú P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hai bị can Tô Văn Hùng (trái) và Hoàng Quốc Cường ẢNH: XUÂN HUY

Nguyễn Thị Yến Nhi (28 tuổi) và Nguyễn Thị Thắm (24 tuổi, cùng trú xã Long Hải, TP.HCM) cũng bị khởi tố cùng tội danh trên, nhưng được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian điều tra.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2025, Hùng nhận thấy nhiều người muốn có bằng cấp, chứng chỉ và các loại giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ xin việc, vay vốn, xuất cảnh… hoặc dùng để trục lợi nên tổ chức đường dây làm giả giấy tờ thông qua hình thức nhận chỉnh sửa ảnh tài liệu qua các phần mềm photoshop.

Do không biết dùng các phần mềm photoshop để chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng, Hùng đã tạo quảng cáo, tìm kiếm những người có chuyên môn để tham gia đường dây cùng mình.

Trương Công Phi được xác định là trợ thủ đắc lực của Tô Công Hùng ẢNH: XUÂN HUY

Hùng sau đó tuyển được Cường và Phi là 2 người thợ chỉnh sửa ảnh có chuyên môn, sử dụng thành thạo phần mềm photoshop. Đồng thời, Hũng cũng tuyển Thắm và Nhi làm cộng tác viên tìm kiếm khách hàng có nhu cầu làm giả tài liệu.

Công an tỉnh Hưng Yên xác định, đường dây của Hùng đã chỉnh sửa, làm giả hàng trăm loại tài liệu cho nhiều khách hàng trên cả nước, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các bị can, cảnh sát thu giữ 3 bộ máy tính, 10 điện thoại di động là phương tiện mà nhóm này dùng để phạm tội.

Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra vụ án.