Công an hướng dẫn cấp hộ chiếu sau khi phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, phẫu thuật thẩm mỹ là nhu cầu làm đẹp hoàn toàn chính đáng và ngày càng trở nên phổ biến.

Song, việc thay đổi các đường nét trên khuôn mặt (như nâng mũi, độn cằm, cắt mí, gọt hàm, hoặc thay đổi toàn diện diện mạo) sẽ dẫn đến một vấn đề pháp lý quan trọng, đó là sự khác biệt rõ rệt giữa diện mạo thực tế và hình ảnh trên các giấy tờ tùy thân.

Điều này có thể gây ra không ít phiền toái, thậm chí là bị từ chối xuất nhập cảnh tại sân bay do hệ thống nhận diện sinh trắc học và cán bộ hải quan không thể xác minh được danh tính của công dân.

Người dân cần lưu ý thực hiện các thủ tục về cấp hộ chiếu sau khi phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và thuận lợi trong việc đi lại, ra nước ngoài học tập, làm việc hay du lịch, công dân cần lưu ý 2 thủ tục cần thực hiện sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo đó, luật Căn cước quy định khi công dân thay đổi về diện mạo khuôn mặt thì bắt buộc thực hiện việc đổi thẻ căn cước để cập nhật ảnh chân dung trên căn cước theo khuôn mặt hiện tại (đến trực tiếp tại công an cấp xã để đề nghị cấp đổi lại căn cước).

Đồng thời, hộ chiếu được cấp dựa trên thông tin và dữ liệu sinh trắc học (ảnh chân dung, vân tay, khuôn mặt) đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau khi nhận được thẻ căn cước mới với diện mạo đã được cập nhật, công dân tiến hành làm hộ chiếu trực tuyến. Phương thức này hiện đã có thể thực hiện dễ dàng, nhanh chóng.

Đầu tiên, người dân truy cập cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc ứng dụng VneID; tiếp đó đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử cấp độ 2.

Bước tiếp theo, người dân khai tờ khai trực tuyến bằng cách điền đầy đủ thông tin cá nhân. Tại mục ảnh chân dung, công dân tải lên file ảnh thẻ mới nhất (chụp rõ khuôn mặt hiện tại, nền trắng, không đeo kính, mắt nhìn thẳng, kích thước ảnh 4x6).

Cuối cùng, công dân thanh toán lệ phí trực tuyến theo hướng dẫn. Hộ chiếu mới sẽ được chuyển phát bưu điện về tận nhà theo địa chỉ công dân đăng ký.