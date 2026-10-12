Công an làm việc với người chặn xe ô tô, bóp mũi và tát tài xế

Sáng 12.10, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an xã Thuận An đã mời người lái xe máy có hành vi hành hung tài xế ô tô vì mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông lên làm việc.

Theo đó, qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 ngày 11.10 trên đường Dương Đức Hiền (xã Thuận An). Từ những hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy, thời điểm trên, một người đi xe máy dừng trước đầu xe ô tô, sau đó xảy ra mâu thuẫn và có hành vi hành hung người điều khiển ô tô.

Ông L.X.H bóp mũi sau đó tát tài xế ô tô ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã tổ chức xác minh, làm việc với người điều khiển xe máy là ông L.X.H (54 tuổi, trú xã Thuận An) để làm rõ sự việc.

Tại trụ sở công an, ông H. khai nhận thời điểm đó ông đang lái xe máy hướng từ Bắc Ninh đi Hà Nội, khi có tín hiệu xin đường để chuyển hướng về nhà thì bị ô tô phía sau chèn ép.

Do đó, ông H. đã vượt lên, dừng xe trước đầu ô tô và lời qua tiếng lại với tài xế. Ông H. thừa nhận, do không giữ được bình tĩnh, đã bóp mũi và tát tài xế ô tô.

Công an xã Thuận An đang xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn an ninh, trật tự.