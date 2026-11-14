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    Công an làm việc với người con dâu đánh ngã mẹ chồng 83 tuổi ở Hà Nội

    Trần Cường
    Trần Cường
    Sau khi nắm được thông tin con dâu ngược đãi, đánh ngã mẹ chồng 83 tuổi, Công an xã Hồng Vân (Hà Nội) đã mời người con dâu lên làm việc.

    Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cụ bà còng lưng, đi lại khó khăn nhưng bị một phụ nữ hành hung ngay tại sân nhà, khiến nhiều người bức xúc.

    Theo hình ảnh trong video, khi cụ bà đang bước đi khó khăn thì một người phụ nữ bất ngờ tiến lại túm vai, giằng co và lắc mạnh người cụ. Đáng chú ý, người phụ nữ còn tát vào mặt khiến cụ bà ngã xuống sân. Người phụ nữ sau đó còn quát tháo, vung tay đánh cụ bà.

    Công an làm việc với người con dâu đánh ngã mẹ chồng 83 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Camera ghi lại thời điểm bà Đ. ngược đãi mẹ chồng

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Ngày 14.11, Công an TP.Hà Nội cho hay, sau khi nắm tình hình, Công an xã Hồng Sơn (Hà Nội) đã vào cuộc xác minh và mời người có hành vi trên là bà N.T.Đ (59 tuổi, trú xã Hồng Sơn) lên làm việc.

    Qua xác xinh, Công an xã Hồng Sơn xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 10.11.2025, tại thôn Tân Độ (xã Hồng Sơn). Người bị ngược đãi là cụ N.T.L (83 tuổi, mẹ chồng bà Đ).

    Công an làm việc với người con dâu đánh ngã mẹ chồng 83 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 2.

    Công an làm việc với bà Đ.

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Tại cơ quan công an, bà Đ. thừa nhận sai phạm và cho rằng đã thiếu kiểm soát nên có hành động như trong đoạn video. Bà Đ. cho biết đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình, đồng thời cam kết không tái phạm.

    Chính quyền địa phương cho hay sự việc xảy ra đã lâu và từ thời điểm đó đến nay chưa ghi nhận sự việc tương tự. Song, giữa bà Đ. và mẹ chồng vẫn thường có những bất hòa nhỏ, có thể vì vậy mà người thân cụ L. đăng video cũ lên mạng xã hội.

    Công an xã Hồng Sơn đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

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