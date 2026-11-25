Ngày 25.11, Công an phường Đồng Hới (Quảng Trị) cho hay trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Tuần Văn hóa - du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2026, rạng sáng 24.11, đơn vị phát hiện nhóm 7 thiếu niên có hành vi vi phạm giao thông trên đường Hùng Vương, đoạn trước quảng trường Hồ Chí Minh.

Khoảng 1 giờ 30, tổ công tác phát hiện nhóm này điều khiển 3 xe máy, xe gắn máy với nhiều lỗi như che, bịt biển số, chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có gương chiếu hậu...

Nhóm thiếu niên "quậy" trên đường Hùng Vương (phường Đồng Hới) bị đưa về trụ sở công an làm việc ẢNH: CÔNG AN QUẢNG TRỊ

Qua xác minh, cả 7 trường hợp sinh từ năm 2011 đến 2013. Công an phường Đồng Hới đã mời các thiếu niên này cùng phụ huynh đến làm việc, đưa 3 phương tiện về trụ sở kiểm tra. Tại cơ quan công an, các trường hợp thừa nhận hành vi vi phạm. Hồ sơ vụ việc được bàn giao Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xử lý theo quy định.

Không chỉ ở khu vực đô thị, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông cũng được phát hiện tại địa bàn nông thôn. Trong 2 ngày 21 - 22.11, Công an xã Trường Ninh phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, phát hiện và lập biên bản xử lý 14 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có 12 thanh thiếu niên.

Nhóm thanh thiếu niên vi phạm bị Công an xã Trường Ninh răn đe ẢNH: CÔNG AN QUẢNG TRỊ

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 6 xe máy, xe gắn máy và 8 loại giấy tờ liên quan. Tổng số tiền phạt dự kiến khoảng 30 triệu đồng.

Việc liên tiếp phát hiện các nhóm thanh thiếu niên vi phạm giao thông tại cả đô thị lẫn nông thôn cho thấy yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm, nhằm ngăn chặn những hành vi có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.