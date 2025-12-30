Công an Thanh Hóa thông tin vụ thảm án khiến 4 người thương vong

Chiều 30.12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ thảm án trong một gia đình ở P.Ngọc Sơn (Thanh Hóa).

Hiện trường vụ án tại nhà nạn nhân Đ.T.N ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 7 giờ ngày 30.12, Dương Văn Khánh (32 tuổi, ngụ P.Ngọc Sơn) đã mang theo dao đến nhà mẹ vợ (địa chỉ P.Ngọc Sơn) chém tử vong chị V.T.N.A (21 tuổi, vợ Khánh).

Sau đó, Khánh tiếp tục đến nhà và dùng dao chém chị Đ.T.N (24 tuổi, ngụ cùng P.Ngọc Sơn; là chị dâu của chị V.T.N.A), và cháu Đ.X.M (2 tuổi; con trai chị N.). Hậu quả, cháu M. tử vong tại chỗ, chị N. bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây ra thảm án, Dương Văn Khánh đã đến tòa nhà cao tầng của Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực (địa chỉ tại P.Đào Duy Từ, Thanh Hóa) nhảy từ tầng cao xuống đất tử vong.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nguyên nhân xảy ra vụ án trên là do mâu thuẫn tình cảm.

Trước đó, ngày 20.12, chị A. và Khánh mâu thuẫn nhau và xảy ra cãi vã. Khánh đã có lời lẽ đe dọa đối với gia đình chị A. Đến ngày 27.12, do mâu thuẫn không được giải quyết nên chị A. đã yêu cầu Khánh ly hôn rồi bỏ về nhà mẹ đẻ ở. Đến ngày 30.12 thì xảy ra vụ án nêu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.