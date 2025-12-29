Thanh Hóa bắt 35 đối tượng lừa đảo 'trúng thưởng'

Ngày 29.12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam 35 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của người dân bằng hình thức thông báo trúng thưởng.

Các bị can Phạm Nhất Duy, Nguyễn Doanh Thương và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (từ trái qua phải) ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, Phạm Nhất Duy (26 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Doanh Thương (42 tuổi, ngụ P.An Phú Đông, TP.HCM), Nguyễn Lê Thúy Ngọc (34 tuổi), và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (26 tuổi, cùng ngụ P.An Hội Tây, TP.HCM) là những người tự lập nên nhiều công ty, trung tâm, có trụ sở tại TP.HCM để thuê người thực hiện hành vi lừa đảo. Đây cũng là 4 trong số 35 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Các công ty, trung tâm đều có các bộ phận giám đốc, quản lý, tài chính, nhân viên số lượng từ 10 - 50 người, được phân công vai trò rõ ràng, và sử dụng số điện thoại bàn hoặc phần mềm gọi điện zoiper để lừa đảo.

Khi số điện thoại gọi đến cho người dân thì thường hiển thị là tên các doanh nghiệp, trung tâm mua sắm, hoặc sàn thương mại điện tử có uy tín để gọi cho người dân, khiến người nghe khó phân biệt thật - giả và dễ tin tưởng là đã trúng thưởng thật.

Lực lượng Công an Thanh Hóa thu giữ tang vật ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Sau khi gọi điện thông báo người dân đã trúng thưởng tiền mặt, tivi, tủ lạnh... và lấy được lòng tin, các đối tượng đưa ra nhiều lý do gian dối về việc tri ân khách hàng hoặc tạo mã trúng thưởng, tổ chức trao thưởng, nộp thuế phí, quy đổi sản phẩm là hiện vật ra tiền mặt… để yêu cầu người dân mua các sản phẩm khác để đủ điều kiện nhận thưởng. Khi người dân chuyển tiền mua hàng thì các đối tượng chiếm đoạt.

Nạn nhân mà các đối tượng lừa đảo thường nhắm tới là người cao tuổi sinh sống ở khu vực nông thôn, thiếu thông tin và hiểu biết về loại tội phạm này.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, chỉ tính từ tháng 1.2024 đến tháng 12.2025, đã có khoảng 1.000 người dân nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước bị các nhóm đối tượng trên lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng.