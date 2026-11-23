Ngày 23.11, Công an thành phố Đồng Nai thông tin khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với flycam, UAV, drone tại Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Công an thành phố Đông Nai thông tin khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với flycam, UAV, drone tại sân bay Long Thành ẢNH: NGUỒN CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH - BỘ CÔNG AN

8 xã, phường quanh sân bay thuộc diện cấm bay flycam

Thông báo cho biết dự kiến ngày 24.12.2026, sân bay Long Thành sẽ chính thức đi vào khai thác, đánh dấu bước phát triển quan trọng của hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai và cả nước.

Để chủ động bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, Công an thành phố Đồng Nai thông tin đến các cơ quan, tổ chức và người dân về phạm vi khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với flycam, UAV, drone tại sân bay Long Thành.

Cụ thể, các khu vực cấm bay gồm các xã, phường: Long Thành, Long Phước, Nhơn Trạch, Xuân Quế, Phước An, Xuân Đường, Bình An và Dầu Giây.

Khu vực hạn chế bay gồm các xã, phường: Dầu Giây, Phước Thái, An Phước, Xuân Lập, Hàng Gòn và Cẩm Mỹ.

Dự kiến ngày 24.12.2026, sân bay Long Thành chính thức vận hành, khai thác thương mại ẢNH: LÊ LÂM

Trước thời điểm sân bay Long Thành đi vào khai thác, Công an thành phố Đồng Nai đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân, nhất là những người sinh sống, làm việc tại các địa bàn thuộc khu vực cấm bay, hạn chế bay, chủ động tìm hiểu, nắm rõ phạm vi và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay khác.

"Tuyệt đối không tự ý điều khiển UAV, drone, flycam khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, không để hoạt động bay trái phép ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không", thông báo nêu rõ.

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Theo Công an thành phố Đồng Nai, tại khoản 4, điều, Quyết định số 18 (ban hành năm 2020) của Thủ tướng Chính phủ, quy định khu vực cấm bay tại cảng hàng không, sân bay được xác định theo phạm vi bảo vệ đường cất, hạ cánh.

Đối với sân bay có 1 đường cất, hạ cánh, khu vực cấm bay được giới hạn trong phạm vi hình chữ nhật, kéo dài ra phía ngoài 2 đầu đường cất, hạ cánh 15.000 m và mở rộng sang 2 bên 5.000 m tính từ tim đường cất, hạ cánh, ở mọi độ cao.

Đối với sân bay có từ 2 đường cất, hạ cánh trở lên, phạm vi cấm bay được xác định tương ứng từ 2 đường cất, hạ cánh ngoài cùng, với khoảng cách kéo dài 15.000 m và mở rộng sang 2 bên 5.000 m ở mọi độ cao.

Đối với một số cảng hàng không, sân bay có tần suất hoạt động của tàu bay dân dụng dưới 6 chuyến mỗi ngày, có thể áp dụng khu vực cấm bay linh hoạt nhưng phải bảo đảm các điều kiện theo quy định: không bay bên trong ranh giới cảng hàng không, sân bay; không hoạt động trong khoảng thời gian 1 giờ trước và sau thời điểm có tàu bay có người lái hoạt động; đồng thời phải được cơ quan quản lý, điều hành bay quân sự và cơ quan quản lý hoạt động bay tại cảng hàng không, sân bay đồng ý.

Bên cạnh đó, tại khoản 4, điều 4, Quyết định 18 cũng quy định khu vực hạn chế bay tại cảng hàng không, sân bay là khu vực tiếp giáp với khu vực cấm bay, được mở rộng ra phía ngoài 3.000 m theo chiều rộng và 5.000 m theo chiều dài, tính từ ranh giới khu vực cấm bay, ở mọi độ cao.

Tổng quan sân bay Long Thành

Dự án sân bay Long Thành ẢNH: ACV

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, nằm ở phường Long Thành (thành phố Đồng Nai). Đây là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6.2015, với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng vốn đầu tư 336.630 tỉ đồng.

Dự án chia thành 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, đầu tư xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác; tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

Theo kế hoạch khai thác giai đoạn 1, ACV sẽ đưa vào khai thác khu vực cánh tây và trung tâm nhà ga hành khách T1 của sân bay Long Thành, với sản lượng khai thác ban đầu đạt khoảng 6 - 10% công suất thiết kế, tương ứng từ 20 - 30 chuyến bay/ngày; tần suất đăng ký tối đa 366 chuyến/tuần.

Trong giai đoạn này, sân bay Long Thành sẽ ưu tiên phục vụ các đường bay nội địa và các đường bay quốc tế chặng ngắn đã được các hãng hàng không đăng ký.