Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố 24 thanh niên mang kiếm, mác hỗn chiến

Ngày 8.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 24 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn phường Tây Nha Trang và xã Diên Khánh.

Cơ quan điều tra đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Lê Huỳnh Đức (19 tuổi), Nguyễn Viết Lãm (19 tuổi), Trương Hùng Quốc Khánh (20 tuổi), cùng ở phường Nam Nha Trang; Nguyễn Văn Quốc (19 tuổi, ở phường Tây Nha Trang) và Nguyễn Tấn Bon (19 tuổi, ở xã Bắc Ninh Hòa).

5 đối tượng bị bắt tạm giam ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 12.3, hai nhóm thanh niên với hàng chục người hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực tại khu vực cầu Đường Sắt, trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Tây Nha Trang.

Các nhóm mang theo nhiều hung khí như kiếm, mác, ná thun bắn bi sắt và vỏ chai bia để chuẩn bị đánh nhau. Trên đường di chuyển đến điểm hẹn, các đối tượng điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường ở trung tâm phường Tây Nha Trang và xã Diên Khánh, gây mất an ninh trật tự.

Cuộc hỗn chiến khiến 2 thanh niên bị chém trọng thương. Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của các nạn nhân lần lượt là 48% và 34%.

Hung khí kiếm, dao, mác của các đối tượng bị công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và mức độ vi phạm của từng đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 24 bị can để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Ngoài 5 bị can bị bắt tạm giam, 19 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.