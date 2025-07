Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn dùng trạm phát sóng giả, phát tán tin nhắn rác

Ngày 2.7, Phòng tham mưu, Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM liên tiếp ghi nhận nhiều vụ việc đối tượng sử dụng thiết bị phát sóng di động (BTS) giả để xâm nhập trái phép vào hệ thống mạng viễn thông, thực hiện hành vi phát tán tin nhắn lừa đảo, quảng cáo cờ bạc, mại dâm. Những thủ đoạn này không chỉ đe dọa an ninh mạng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lắp thiết bị phát sóng di động giả trên ô tô, nhà cao tầng để xâm nhập mạng viễn thông, phát tán tin nhắn lừa đảo ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Lắp thiết bị phát sóng ở tòa nhà cao tầng

Theo Công an TP.HCM, các đối tượng phạm tội sử dụng nhiều phương thức tinh vi nhằm phát tán tin nhắn hàng loạt đến các thuê bao di động. Một số nhóm lén lắp đặt thiết bị phát sóng di động cố định trên các tòa nhà cao tầng, hướng về khu vực đông dân cư để tối ưu hóa vùng phủ sóng.





Số khác thuê xe ô tô, xe máy, rồi gắn thiết bị BTS lên xe, di chuyển liên tục từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ địa bàn này sang địa bàn khác, khiến việc phát hiện và xử lý gặp nhiều khó khăn.





Thông qua các thiết bị này, chúng phát tán tin nhắn lừa đảo, hay phát tán tin nhắn có nội dung quảng cáo đánh bạc, môi giới mại dâm hoặc dụ dỗ người dân truy cập vào các liên kết độc hại nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.





Trước tình trạng trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tương tác với các tin nhắn lạ không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những tin nhắn có nội dung kích thích sự tò mò như thông báo trúng thưởng, cảnh báo tài khoản, mời gọi khuyến mãi. Tuyệt đối không nhấp vào các đường liên kết đi kèm, cũng như không đăng nhập tài khoản cá nhân vào các trang web không rõ ràng về tên miền, địa chỉ.





Công an TP.HCM nhấn mạnh, người dân cần tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng, công an hay cơ quan nhà nước. Nếu nhận được tin nhắn có dấu hiệu bất thường, cần liên hệ ngay với đơn vị chủ quản thương hiệu hoặc nhãn hàng để xác minh thông tin.





Đối với những trường hợp nghi bị lừa đảo, người dân nên nhanh chóng lưu lại lịch sử trò chuyện, các số điện thoại, tài khoản mạng xã hội liên quan, sao kê giao dịch ngân hàng… để cung cấp cho cơ quan công an khi trình báo.





Đồng thời, cài đặt lại mật khẩu các tài khoản cá nhân nếu nghi ngờ bị chiếm quyền điều khiển thiết bị. Việc cảnh báo cho bạn bè, người thân về các hình thức lừa đảo đã gặp phải cũng là cách bảo vệ cộng đồng khỏi bẫy tội phạm.





Công an TP.HCM kêu gọi người dân, khi phát hiện tin nhắn rác, tin nhắn giả mạo xuất hiện trên thiết bị của mình, cần chủ động thông báo cho cơ quan công an địa phương để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn.