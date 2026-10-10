Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua ngọc trai qua livestream

Ngày 9.10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phát đi cảnh báo khẩn về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Với chiêu thức livestream bán ngọc trai giá rẻ, rồi cam kết "thu mua giá cao", nhiều nạn nhân đã dính bẫy lừa với số tiền lớn.

Đối tượng giới thiệu các combo ngọc trai trên livestream ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thủ đoạn của các đối tượng không yêu cầu khách hàng chuyển một khoản tiền lớn ngay từ đầu, mà sử dụng chiến thuật "từng bước, từng bước" bẫy nạn nhân lún sâu mua ngọc trai qua livestream.

Theo PC02, thủ đoạn của đối tượng lừa đảo là phát trực tuyến (livestream) giới thiệu các combo ngọc trai, nổi bật như combo 688.000 đồng để mở 5 con trai. Khách hàng được thông báo rằng nếu tìm thấy ngọc đạt tiêu chuẩn, doanh nghiệp sẽ đứng ra thu mua lại với giá rất cao.

Khi khách hàng tham gia và "mở" sản phẩm, đối tượng nhanh chóng thông báo đã tìm thấy viên ngọc đạt tiêu chuẩn, có thể bán lại với giá trị "khủng", lên đến 1,159 tỉ đồng. Việc này nhắm thẳng vào tâm lý ham lợi nhuận, khiến nạn nhân tin tưởng tuyệt đối rằng mình là người may mắn "trúng thưởng lớn".

Liên tục đưa ra lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền

Khi nạn nhân bắt đầu nuôi hy vọng nhận tiền tỉ từ việc mua ngọc trai qua livestream, các đối tượng giở trò bòn rút qua từng lớp lang thủ tục.

Ban đầu, khoản tiền 688.000 đồng chỉ bị thông báo là "tiền cọc". Muốn "thanh khoản", khách hàng bắt buộc phải đóng thêm 14,2 triệu đồng để đủ giá trị combo.

Khi tiền đã chuyển, đối tượng tiếp tục dựng lên lý do mới: đóng phí quy đổi tiền tệ 3%, tương ứng số tiền 34,77 triệu đồng, để hoàn tất thủ tục nhận hơn 1 tỉ đồng tiền thưởng.

Sau đó, đối tượng dùng bằng chứng giả để củng cố lòng tin. Theo đó, để khách hàng không nghi ngờ, nhóm lừa đảo liên tục gửi hình ảnh giao dịch ngân hàng giả mạo, hóa đơn, mã QR, các đoạn video livestream dàn dựng cùng hình ảnh những "khách hàng" ảo đã nhận tiền thành công.

PC02 cảnh báo, điểm nguy hiểm nhất của chiêu trò này là số tiền yêu cầu chuyển tăng dần sau mỗi bước. Khi nạn nhân đã bỏ ra một khoản tiền lớn, tâm lý "đã đâm lao phải theo lao", tiếc tiền cũ và hy vọng gỡ gạc đã khiến họ tiếp tục sập bẫy, chuyển thêm tiền theo yêu cầu cho đến khi cạn kiệt tài chính hoặc nhận ra mình đã bị lừa.

Trước phương thức, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng, PC02 Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với mọi lời mời mua hàng, tham gia các buổi livestream cam kết thu mua lại với giá cao bất thường hoặc hứa hẹn trúng thưởng lớn.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào như "mở khóa", "thanh khoản", "đóng phí thủ tục" hay "quy đổi ngoại tệ" nhằm nhận tiền thưởng từ các nguồn không rõ minh bạch trên mạng.

Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định pháp luật.