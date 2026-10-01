Từ vụ Ngân 98, khởi tố 'trùm' cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) đã truy xét, bóc gỡ thành công đường dây cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm.

3 bị can tại cơ quan công an ẢNH: CTV

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định nguồn cung cấp chính cho Ngân 98 là Đặng Thiên Hương (35 tuổi, thường trú tại phường Từ Liêm, TP.Hà Nội), đảm nhận vai trò Chủ tịch Công ty TNHH Sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla.

Kết quả điều tra ban đầu làm rõ, từ khoảng tháng 8.2023 đến tháng 7.2024, Đặng Thiên Hương đã sản xuất và cung cấp cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân. Các sản phẩm này đều chứa chất cấm nguy hiểm là Sibutramine và Phenolphthalein.

Thông qua hoạt động phi pháp này, Đặng Thiên Hương đã thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỉ đồng.

Công an xác định, ngoài Ngân 98, Hương còn sản xuất, buôn bán hàng hóa trái phép cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp khác trên thị trường.

Ngày 30.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, cùng 2 đồng phạm là Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng để tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi sai phạm liên quan trong đường dây.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, truy xét toàn bộ hệ thống phân phối và tiêu thụ thực phẩm giảm cân chứa chất cấm của cả Ngân 98 lẫn Đặng Thiên Hương.

Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp từng có hoạt động buôn bán, giao dịch thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương nhanh chóng đến cơ quan điều tra để trình báo, phối hợp làm rõ và được xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.