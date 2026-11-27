Ngày 27.11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, cho biết việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài không chỉ dừng lại ở thao tác nhập liệu lên hệ thống mà còn gắn liền với trách nhiệm kiểm tra giấy tờ, xác định tình trạng cư trú hợp pháp và quản lý khách trong suốt thời gian lưu trú.

Công an TP.HCM khuyến cáo các cơ sở lưu trú phải khai báo tạm trú cho người nước ngoài

ẢNH: ĐỘC LẬP

Để tránh phát sinh các vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo các cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê...) trên địa bàn cần đặc biệt lưu ý 5 quy định chính.

Bắt buộc kiểm tra giấy tờ bản chính

Theo đó, trước khi tiếp nhận khách, cơ sở lưu trú phải yêu cầu người nước ngoài xuất trình bản chính hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế để đối chiếu. Tuyệt đối không chỉ dựa vào ảnh chụp, bản photocopy hay thông tin khách gửi qua điện thoại để làm thủ tục nhận phòng.

Bên cạnh đó, nhân viên lễ tân cần kiểm tra bản chính các giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam như thẻ tạm trú, thị thực, chứng nhận tạm trú (nếu dùng thị thực điện tử thì đối chiếu thông tin với hộ chiếu bản chính).

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh lưu ý, thời hạn thị thực còn hiệu lực không đồng nghĩa với thời hạn được phép tạm trú trong mọi trường hợp; cơ sở phải căn cứ vào thời hạn cư trú cụ thể do cơ quan có thẩm quyền cấp ghi trên dấu kiểm chứng hoặc giấy tờ cư trú.

Phân biệt rõ ngày đến cơ sở lưu trú và ngày đi dự kiến

Nhiều cơ sở thường nhầm lẫn giữa ngày nhập cảnh và ngày nhận phòng, dẫn đến sai sót dữ liệu. Theo hướng dẫn của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, ngày đến cơ sở lưu trú là ngày khách thực tế đến nhận phòng tại cơ sở, không lấy ngày khách nhập cảnh vào Việt Nam để thay thế.

Ngày đi dự kiến là ngày khách dự kiến trả phòng, không tự động lấy ngày hết hạn tạm trú để điền nếu khách chỉ thuê phòng ngắn hạn.

Nếu khách nhập cảnh Việt Nam ngày 16.11.2026, được phép tạm trú đến 15.12.2026. Khách đến nhận phòng khách sạn vào ngày 21.11.2026 và dự kiến trả phòng ngày 23.11.2026. Khi khai báo, cơ sở phải nhập ngày đến là 21.11.2026 và ngày đi dự kiến là 23.11.2026.

Ngày đi dự kiến không được phép vượt quá thời hạn được phép tạm trú tại Việt Nam. Trường hợp khách chỉ được tạm trú đến 15.12.2026 nhưng muốn đặt phòng đến 20.12.2026, cơ sở phải hướng dẫn khách làm thủ tục gia hạn cư trú theo quy định, không tự ý khai báo vượt quá thời hạn cho phép.

Cập nhật kịp thời khi khách thay đổi lịch trình

Mọi biến động về thời gian lưu trú của khách đều phải được cập nhật tương ứng trên hệ thống. Cụ thể, khách ở thêm phải kiểm tra lại thời hạn được phép tạm trú trước khi điều chỉnh ngày đi dự kiến.

Khách trả phòng sớm hoặc chuyển nơi lưu trú phải cập nhật thông tin trả phòng ngay trên hệ thống.

Khách chưa xác định ngày đi thì trao đổi để chốt thời gian dự kiến phù hợp, theo dõi sát và cập nhật ngay khi có thay đổi.

Khách muốn ở quá hạn tạm trú thì hướng dẫn khách liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để giải quyết. Việc cơ sở điều chỉnh ngày đi dự kiến trên phần mềm không có giá trị gia hạn tạm trú cho người nước ngoài.

Khai báo ngay khi khách đến, kể cả ở 1 đêm

Cơ sở lưu trú thực hiện khai báo trực tuyến qua Hệ thống khai báo tạm trú điện tử của Bộ Công an tại địa chỉ https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn ngay khi người nước ngoài đến nhận phòng (áp dụng cho cả trường hợp khách chỉ lưu trú 1 đêm).

Chủ cơ sở lưu trú cần phân công rõ nhân sự chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, kiểm tra chéo thông tin trước khi nhấn hoàn tất khai báo ẢNH: ĐỘC LẬP

Đối với các trường hợp khai báo bằng Phiếu khai báo tạm trú (Mẫu NA17), cơ sở thực hiện theo đúng thời hạn và phương thức được quy định tại Thông tư số 87/2026/TT-BCA.

Báo ngay cho công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm

Trong quá trình tiếp nhận và quản lý, nếu phát hiện người nước ngoài không có hộ chiếu/giấy tờ đi lại quốc tế, giấy tờ có dấu hiệu tẩy xóa, giả mạo, đã quá hạn tạm trú hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cơ sở lưu trú phải thông báo ngay cho công an phường, xã sở tại hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM khuyến cáo các chủ cơ sở lưu trú cần phân công rõ nhân sự chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, kiểm tra chéo thông tin trước khi nhấn hoàn tất khai báo nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho du khách và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.