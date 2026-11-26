Ngày 25.11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM phát đi cảnh báo đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn về tình trạng cho mượn tư cách pháp nhân để mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh trái quy định.

Người dân TP.HCM đi làm hộ chiếu ở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, thực tế cho thấy một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để thực hiện thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam dù không hề có nhu cầu tiếp nhận làm việc hay hợp tác thực tế.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp đồng ý đứng tên bảo lãnh theo lời đề nghị của các bên trung gian. Sau khi nhập cảnh, người nước ngoài không làm việc tại doanh nghiệp bảo lãnh mà tự do hoạt động sai mục đích đã đăng ký. Hành vi "cho mượn danh nghĩa" để bảo lãnh khống này tiềm ẩn rất nhiều hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho chính chủ doanh nghiệp.

Tuyệt đối không được "bảo lãnh khống"

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cho biết theo điều 45 luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp được thành lập hợp pháp tại Việt Nam có quyền mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh nhưng phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và lĩnh vực hoạt động của mình.

Đi kèm với quyền lợi là trách nhiệm pháp lý bắt buộc: doanh nghiệp phải phối hợp quản lý hoạt động của người nước ngoài đúng mục đích nhập cảnh, thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo lãnh và phối hợp cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề phát sinh.

Pháp luật nghiêm cấm việc lợi dụng tư cách pháp nhân để khai báo hồ sơ gian dối, bảo lãnh khống nhằm hợp thức hóa việc nhập cảnh, cư trú trái pháp luật.

Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp tại Việt Nam có quyền mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh nhưng phải đúng quy định pháp luật ẢNH: ĐỘC LẬP

Cơ quan công an chỉ rõ 4 nhóm hành vi phổ biến khiến doanh nghiệp dễ rơi vào vòng lao lý, đó là: đứng tên mời, bảo lãnh người nước ngoài khi không có nhu cầu thực tế nhằm giúp cá nhân, tổ chức khác hợp thức hóa thủ tục trái quy định; xác nhận không đúng sự thật về vị trí công việc, mục đích nhập cảnh hoặc hoạt động của người nước ngoài; buông lỏng quản lý, để bên trung gian sử dụng hồ sơ, con dấu, chữ ký hoặc danh nghĩa doanh nghiệp thực hiện thủ tục bảo lãnh trái quy định; không thực hiện trách nhiệm phối hợp quản lý người nước ngoài đã mời, bảo lãnh hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi không còn nhu cầu bảo lãnh theo quy định.

Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM nhấn mạnh hành vi làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định hoặc khai không đúng sự thật khi làm thủ tục sẽ bị xử lý nghiêm theo điểm a, khoản 7, điều 21 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP. Mức phạt tiền đối với vi phạm này là từ 20 - 25 triệu đồng đối với cá nhân, và từ 40 - 50 triệu đồng đối với tổ chức.

Không dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính, người thực hiện hành vi còn có thể đối diện với án tù. Trong trường hợp vì vụ lợi mà tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 348 bộ luật Hình sự về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép với mức hình phạt tù từ 1 - 15 năm.