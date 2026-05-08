Thời sự

Công an TP.HCM tạm giữ đối tượng bạo hành con riêng của người tình

Hoàng Huy
08/05/2026 09:27 GMT+7

Ngày 7.5, Công an TP.HCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc (34 tuổi, ngụ phường Dĩ An) để điều tra về hành vi "hành hạ người khác".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Dĩ An phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng thương tâm về một bé trai bị người đàn ông liên tục bạo hành, dùng tay đánh dã man vào vùng đầu và mặt. Sự việc được xác định xảy ra tại một căn nhà trên địa bàn phường, gây bức xúc trong dư luận.

Bùi Trung Quốc bị tạm giữ do đánh con riêng của người tình

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Dĩ An phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 4.5, tại căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương (khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An).

Theo điều tra ban đầu, thời điểm trên, Bùi Trung Quốc đi làm về thấy cháu T.G.T (14 tuổi) đang ngủ ở phòng khách. Cho rằng cháu T. không về nhà ngay sau buổi thi trưa, Quốc bắt đầu chửi mắng thậm tệ.

Mặc dù cháu T. đã giải thích là có ghé qua nhà bạn chơi sau giờ thi, nhưng Quốc vẫn không buông tha. Đối tượng này hung hăng lao đến đè cháu bé xuống nền nhà, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt và đầu nạn nhân. Đòn roi dã man của Quốc khiến cháu T. bị choáng váng, nằm bất động tại chỗ và không thể đi lại được.

Công an đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc

Chỉ đến khi nhận được điện thoại cầu cứu từ con trai, bà L.T.K.L (mẹ ruột cháu T.) mới bàng hoàng biết chuyện bé bị bạo hành.

Tại cơ quan công an, bước đầu xác định Bùi Trung Quốc và bà L. sống chung với nhau như vợ chồng; cháu T. là con riêng của bà L. Đáng chú ý, theo lời khai của bà L., đây không phải lần đầu Quốc có hành vi bạo hành. Đối tượng này thường xuyên say xỉn và đã nhiều lần đánh đập cả bà lẫn cháu T.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Hiện vụ việc được Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định.

