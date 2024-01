Công an TP.HCM thưởng nóng lực lượng truy bắt kẻ giết người, cướp SH ở Hóc Môn

Sáng 10.1, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã biểu dương và thưởng nóng cho lực lượng truy bắt nhanh nghi phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản (cướp xe SH và tiền) xảy ra tại huyện Hóc Môn vào hôm 6.1.

Thừa ủy quyền Giám đốc Công an TP.HCM, thiếu tướng Mai Hoàng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an TP.HCM, đã trao thư khen kèm tiền thưởng 135 triệu đồng cho 5 tập thể (Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công An H.Hóc Môn và Công an H.Bến Lức, tỉnh Long An) và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc các đơn vị trên.

Công an TP.HCM đã biểu dương và thưởng nóng cho lực lượng truy bắt nhanh nghi phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ở H.Hóc Môn vào hôm 6.1 CACC

Thiếu tướng Mai Hoàng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của các lực lượng vì trong 72 giờ đã điều tra, truy bắt được Nguyễn Thanh Tâm và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan vụ án.

Trước đó, ngày 7.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp nhận hồ sơ vụ "giết người và cướp tài sản" do đối tượng chưa rõ lai lịch thực hiện, xảy ra ngày 6.1, tại căn ki ốt trên QL22, ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM.

Cụ thể, khoảng 11 giờ 20 ngày 6.1, ông N.V.P (61 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn) phát hiện một người nam giới (chưa rõ nhân thân lai lịch) chạy xe máy SH Mode màu sơn đỏ, từ trong căn ki ốt phía trước căn nhà của ông P. chạy về hướng giao lộ Nguyễn Văn Bứa có biểu hiệu nghi vấn, chân không mang dép và có vết máu.

Ngay sau đó, ông P. vào trong ki ốt kiểm tra thì phát hiện chị N.T.H.C (32 tuổi, quê Tiền Giang) đang ngồi trên sàn nhà lưng dựa vào tường, 2 tay và vùng đầu của chị C. có nhiều vết thương, máu chảy nhiều trên sàn nhà.

Ông P. đã tri hô mọi người và gọi điện trình báo Công an xã Xuân Thới Sơn và Bệnh viện đa khoa Xuyên Á đưa xe cấp cứu đến hỗ trợ, đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu, nhưng chị C. đã chết trước khi đến bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, với kết quả thu thập thông tin, điều tra, xác minh ban đầu, Công an TP.HCM nhận dạng và xác định hướng tẩu thoát của nghi phạm gây án. Từ đó đã khẩn trương phối hợp Công an H.Hóc Môn, Công an H.Bến Lức... áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy bắt thành công Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) vào sáng 9.1, khi nghi phạm đang lẫn trốn tại rừng keo thuộc tỉnh Long An.