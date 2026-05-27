Thời sự Pháp luật

Công an xử phạt, dừng cuộc thi 'Hoa khôi Di sản quốc gia 2026'

Trần Cường
27/05/2026 18:25 GMT+7

Cơ quan công an yêu cầu ban tổ chức cuộc thi 'Hoa khôi Di sản quốc gia 2026' tạm dừng toàn bộ các hoạt động của cuộc thi, đồng thời đã xử phạt đơn vị tổ chức 'chui' chương trình này.

Ngày 27.5, Công an TP.Hà Nội cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một đơn vị về hành vi tổ chức cuộc thi người đẹp khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện cuộc thi mang tên "Hoa khôi Di sản quốc gia 2026" diễn ra trên địa bàn P.Giảng Võ (Hà Nội), có dấu hiệu tổ chức trái phép.

Sau đó, đến ngày 10.5, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an P.Giảng Võ kiểm tra đột xuất địa điểm diễn ra vòng loại cuộc thi hoa khôi này.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện đơn vị tổ chức không xuất trình được văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu ban tổ chức tạm dừng toàn bộ hoạt động của cuộc thi để tiếp tục xác minh, xử lý các vi phạm liên quan.

Căn cứ kết quả xác minh, đến ngày 20.5, Phòng An ninh chính trị nội bộ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tổ chức về hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận.

Đơn vị này bị phạt 55 triệu đồng, theo quy định tại khoản 5 điều 12 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 128/2022/NĐ-CP.

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ, hoạt động tổ chức các cuộc thi người đẹp, hoa khôi, người mẫu có dấu hiệu bùng phát, kèm theo nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, một số đơn vị tổ chức thường tự gắn các danh xưng như "quy mô quốc gia", "có yếu tố pháp lý bảo chứng" hoặc "được cơ quan nhà nước bảo trợ" để đánh vào tâm lý muốn nổi tiếng của thí sinh, đồng thời kêu gọi tài trợ từ doanh nghiệp.

Một số đơn vị còn mời nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tham gia ban giám khảo nhằm tạo dựng "vỏ bọc" uy tín, qua đó trục lợi bất chính.

Do đó, cơ quan công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của các sự kiện văn hóa, đặc biệt là văn bản chấp thuận của Bộ VH-TT-DL hoặc UBND cấp tỉnh, thành phố trước khi đăng ký tham gia, tài trợ hoặc hợp tác thương mại.

Người dân cũng cần cảnh giác trước các yêu cầu đóng phí cao bất thường, lời mời gọi "mua danh hiệu", "mua giải thưởng" hoặc ép ký kết hợp đồng tài trợ lớn.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, lừa đảo hoặc tổ chức sự kiện văn hóa trái phép, tổ chức, cá nhân cần kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cơ quan thanh tra chuyên ngành về văn hóa để ngăn chặn, xử lý.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (27 tuổi) bị TAND TP.HCM xử phạt 2 năm tù về tội lừa dối khách hàng. 4 bị cáo còn lại từ 2 năm đến 3 năm 3 tháng tù.

