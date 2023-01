Công bố 8 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2022

Theo quyết định công nhận công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc của T.Ư Đoàn, năm 2022 có 8 công trình được công nhận, gồm:

1. Phần mềm Quản lý đoàn viên tích hợp với ứng dụng Thanh niên Việt Nam do T.Ư Đoàn chủ trì phối hợp triển khai với Đoàn Thanh niên Tập đoàn VNPT. Ban tổ chức T.Ư Đoàn tham mưu tổ chức.

2. Công trình “Bảo trợ học tập và chăm lo về sức khỏe thể chất, tinh thần cho trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19” năm 2022, do Thành đoàn TP.HCM chủ trì; các đơn vị cơ sở đoàn TP.HCM phối hợp triển khai.

3. Công trình “Xây dựng nhà vệ sinh cho em” do T.Ư Đoàn chủ trì, Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn tham mưu tổ chức; các tỉnh, thành đoàn phối hợp triển khai.

4. Công trình "Nối vòng tay thương - bảo trợ trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19” năm 2022, do T.Ư Đoàn chủ trì; Hội đồng Đội T.Ư, Ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn là đơn vị tham mưu tổ chức; đơn vị phối hợp triển khai là Công ty CP sữa quốc tế IDP.

5. Ứng dụng “Xuất nhập cảnh Việt Nam” trên nền tảng Android và IOS dùng trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, do Đoàn Thanh niên Bộ Công an đề xuất; đoàn viên thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ công an (A08), là đơn vị chủ trì và triển khai App.





6. Công trình trồng và chăm sóc cây xanh tại rừng đầu nguồn Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh năm 2022, do T.Ư Đoàn chủ trì;m, Văn phòng T.Ư Đoàn là đơn vị tham mưu triển khai.

7. Công trình thiết kế và cấu hình Trung tâm kiểm soát an toàn công trình trên bậc thang Thủy điện Sông Đà, do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì; Đoàn Thanh niên Thủy điện Sơn La triển khai thực hiện.

8. Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” do T.Ư Đoàn chủ trì, Ban Thanh niên Nông thôn mưu triển khai, đồng hành là Tổng công ty Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn - SABECO.