Công chúa Thái Lan nhiễm trùng máu nặng
Công chúa Thái Lan nhiễm trùng máu nặng

Trúc Huỳnh - Thụy Miên
15/08/2025 21:00 GMT+7

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Mahidol được thông báo bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng sau khi lâm trọng bệnh và phải điều trị tại bệnh viện hơn hai năm qua.

Văn phòng Hoàng gia Thái Lan hôm 15.8 đã lần đầu cập nhật tình trạng của công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Mahidol sau hơn hai năm.

Thông báo cho biết “Các bác sĩ nói rằng phổi và thận của Công chúa Bajrakitiyabha đang vận hành dưới sự hỗ trợ của các thiết bị y khoa và thuốc men”.

“Từ ngày 9.8.2025, đội ngũ y khoa phát hiện một vụ nhiễm trùng nghiêm trọng trong đường máu bệnh nhân, buộc họ phải sử dụng kháng sinh và thuốc điều trị để điều chỉnh huyết áp nhằm duy trì mức độ ổn định”.

Quốc vương Maha Vajiralongkorn có tổng cộng 7 người con từ 4 cuộc hôn nhân và chưa chọn ra người kế vị.

Một chủng virus lây lan nhanh chóng đang biến nhiều cá thể thỏ ở Mỹ thành hình dạng “Frankenstein”, với những tua, gai nhọn màu đen mọc lởm chởm trên đầu các con vật.

Thái Lan Công chúa công chúa Thái Lan Nhiễm trùng máu Bajrakitiyabha Mahidol thủ đô Bangkok Liên Hiệp Quốc Trưởng công chúa điều trị Y khoa Nhà vua Cận vệ hoàng gia Thái Lan Quốc vương Maha Vajiralongkorn
