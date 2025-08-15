Công chúa Thái Lan nhiễm trùng máu nặng

Văn phòng Hoàng gia Thái Lan hôm 15.8 đã lần đầu cập nhật tình trạng của công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Mahidol sau hơn hai năm.

Thông báo cho biết “Các bác sĩ nói rằng phổi và thận của Công chúa Bajrakitiyabha đang vận hành dưới sự hỗ trợ của các thiết bị y khoa và thuốc men”.

“Từ ngày 9.8.2025, đội ngũ y khoa phát hiện một vụ nhiễm trùng nghiêm trọng trong đường máu bệnh nhân, buộc họ phải sử dụng kháng sinh và thuốc điều trị để điều chỉnh huyết áp nhằm duy trì mức độ ổn định”.

Quốc vương Maha Vajiralongkorn có tổng cộng 7 người con từ 4 cuộc hôn nhân và chưa chọn ra người kế vị.