3 vấn đề công nghệ quyết định đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc

Nếu hai nước Mỹ, Trung Quốc không đạt được bất cứ thỏa thuận nào trước thời hạn ngày 1.3, căng thẳng thương mại đôi bên sẽ tăng tiến. Nhiều cuộc thảo luận trung và cao cấp đã được lên lịch. Đặc biệt, South China Morning Post đưa tin ông Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể hội đàm với Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ).

Theo Bloomberg, bế tắc thương mại Mỹ - Trung sẽ phần nào được mở khóa nếu bảy vấn đề lớn được giải quyết. Đó là khả năng tiếp cận thị trường cho ngân hàng, thuế quan ô tô, nhập khẩu nông nghiệp, năng lượng, kế hoạch Made in China 2025, Huawei và 5G, và sở hữu trí tuệ. Ba trong số bảy vấn đề này có liên quan đến công nghệ.

Trung Quốc công bố một loạt hình phạt có thể hạn chế doanh nghiệp tiếp cận với khoản vay và nguồn tài trợ từ nhà nước nếu doanh nghiệp có hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ. Nước này còn đang soạn thảo luật để chặn chuyện buộc doanh nghiệp ngoại chuyển giao công nghệ, song chi tiết và cách thức thực hiện của luật mới vẫn chưa rõ.

Huawei Technologies, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất Trung Quốc, từ lâu bác bỏ cáo buộc tạo điều kiện cho gián điệp nước nhà hoạt động của Mỹ và đồng minh. Công ty chạy đua phát triển công nghệ 5G, hiện sở hữu 1/10 bằng sáng chế thiết yếu trên toàn cầu. Dù vậy, nỗ lực của Huawei bị Mỹ làm khó khi nước này cấm thiết bị Huawei khỏi danh sách mua sắm công và khuyến khích nhiều nước khác làm theo.

Bắc Kinh cũng đã yêu cầu Canada trả tự do cho giám đốc tài chính Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, người bị bắt ở Canada và có thể bị dẫn độ về Mỹ vì cáo buộc gian lận ngân hàng.

Kế hoạch Made in China 2025 đặt mục tiêu biến Trung Quốc thành nước đi đầu sản xuất tiên tiến bằng cách nhắm vào 10 lĩnh vực mới nổi, trong đó có robot, phương tiện năng lượng sạch và công nghệ sinh học. Tham vọng công nghiệp công nghệ khiến Nhà Trắng lưu ý, cho rằng sự can thiệp do nhà nước dẫn dắt có thể vi phạm quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), có thể tạo ra sân chơi không công bằng cho giới đầu tư ngoại.