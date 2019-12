Đâu là hướng đi của xu hướng 5G?

Theo đó, tại sự kiện Oppo Inno Day 2019, Oppo và IHS Markit - công ty phân tích thị trường nổi tiếng toàn cầu đã đồng xuất bản báo cáo (whitepaper) đầu tiên về kết nối thông minh.

Báo cáo này được đặt tiêu đề Intelligent Connectivity: Unleashing Opportunities with the Power of 5G, AI and Cloud (tạm dịch: Kết nối thông minh: Giải phóng các cơ hội với sức mạnh của 5G, AI và Đám mây.) Báo cáo này hướng đến việc giúp người dùng nhận biết được giá trị và tầm quan trọng của kết nối thông minh và cho phép ngành công nghệ có thể thiết lập một hệ sinh thái mở và nhất quán, đem lại nhiều thông tin và hướng đi cho sự phát triển chung, ổn định của kết nối thông minh trong tương lai.