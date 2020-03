Kaspersky hỗ trợ các tổ chức chăm sóc sức khỏe trong đại dịch Covid-19

Theo đó, để giúp các tổ chức y tế đối phó với áp lực về bảo mật dữ liệu và giảm thiểu rủi ro an ninh mạng có thể xảy ra trong giai đoạn này, Kaspersky đã dành tặng các giải pháp B2B miễn phí trong 6 tháng bao gồm Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, Kaspersky Security for Microsoft Office 365, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced và Kaspersky Hybrid Cloud Security.