Công nhân qua đời, chủ tịch tập đoàn viết thư tiễn biệt, kích hoạt 'bảo hiểm gia đình'

Ngày 11.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải (trụ sở tại phường Đồng Hới, Quảng Trị), cho biết đơn vị vừa tổ chức thăm viếng, chia buồn với gia đình một công nhân qua đời do bệnh hiểm nghèo.

Người mất là ông Bùi Văn Đảm (59 tuổi, quê thôn Cầu Mơ, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), công nhân kỹ thuật của Tập đoàn Sơn Hải. Theo thư tiễn biệt của Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, ông Đảm qua đời lúc 4 giờ ngày 9.10 tại Bệnh viện Mai Châu (Sơn La) do bệnh nặng.

Lá thư tiễn biệt của Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải với người đã khuất ẢNH: T.L

Trong thời gian làm việc tại Tập đoàn Sơn Hải, ông Đảm được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá là người công nhân mẫu mực, trung thực, có tinh thần trách nhiệm. Ông không chỉ tận tụy với công việc mà còn được mọi người quý mến bởi lối sống chân tình, hòa đồng, luôn quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh.

Trước sự ra đi của ông Đảm, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải cùng tập thể cán bộ, công nhân viên đã tự nguyện đóng góp mỗi người nửa ngày lương (tổng cộng 750 triệu đồng) để hỗ trợ vợ con ông Đảm.

Đoàn công tác của Tập đoàn Sơn Hải đọc thư tiễn biệt của chủ tịch tập đoàn với người đã khuất ẢNH: THANH LỘC

Trong thư tiễn biệt, lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân viên tập đoàn bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của người đồng nghiệp, đồng thời gửi lời chia buồn, động viên gia đình vượt qua mất mát. Ông Hải cho biết tập đoàn đã cử đoàn công tác đến tận nhà ông Đảm để phúng viếng, thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ cho gia đình.

Duy trì 'bảo hiểm gia đình' suốt khoảng 10 năm

Theo ông Nguyễn Viết Hải, ông Đảm không phải là trường hợp đầu tiên được tập đoàn hỗ trợ theo cách này. Khoảng 10 năm trở lại đây, Tập đoàn Sơn Hải duy trì việc đóng góp tự nguyện nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình những người lao động không may qua đời.

“Bất kể người qua đời là cán bộ cấp cao hay công nhân bình thường, chúng tôi đều có chế độ như nhau. Khi họ qua đời, tập đoàn lập tức kích hoạt gói 'bảo hiểm gia đình'. Toàn bộ cán bộ, công nhân viên sẽ tự nguyện ủng hộ nửa ngày lương để chia sẻ với gia đình đồng nghiệp”, ông Hải nói.

Đoàn công tác của Tập đoàn Sơn Hải chia sẻ mất mát với gia đình ông Đảm ẢNH: THANH LỘC

Cũng theo ông Hải, ngay từ khi vào làm việc tại Sơn Hải, cán bộ, công nhân viên đều được phổ biến về gói hỗ trợ đặc biệt này. Mọi người đều tin tưởng và cho rằng đây là việc nên làm để cùng nhau san sẻ khó khăn khi đồng nghiệp gặp mất mát.

Tập đoàn Sơn Hải (Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải) được thành lập năm 1998, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, năng lượng và bất động sản. Doanh nghiệp có trụ sở tại khu vực Quảng Bình trước đây, nay thuộc tỉnh Quảng Trị, do ông Nguyễn Viết Hải làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tập đoàn được biết đến trong lĩnh vực xây dựng giao thông với việc công khai cam kết bảo hành chất lượng công trình từ 5 - 10 năm trên một số tuyến đường do doanh nghiệp thi công.