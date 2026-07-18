Công tác tuyên giáo, dân vận phải 'nghiên cứu trước, dự báo trước'

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết công tác tuyên giáo và dân vận có quan hệ gắn bó chặt chẽ, cùng hướng tới mục tiêu củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Nguyễn Quang Đức, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, phát biểu kết luận tọa đàm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bà Tuyết nhận định sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm thay đổi căn bản phương thức tiếp cận thông tin của xã hội. Không gian mạng đã trở thành "mặt trận chính" trong đời sống chính trị, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vì vậy, công tác tuyên giáo và dân vận phải đổi mới toàn diện, từ bỏ tư duy kinh nghiệm lối mòn, phản ứng thụ động để chuyển sang phương thức chủ động dựa trên dữ liệu, dự báo chính xác và minh chứng thực tiễn.

Bà Phùng Thị Diệu Hương, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQG TP.HCM, cho biết sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo mang lại những cơ hội rất lớn cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lan tỏa giá trị tích cực. Tại TP.HCM nói chung và ĐHQG TP.HCM nói riêng, hơn 85% sinh viên sử dụng mạng xã hội với thời lượng trung bình từ 4 - 6 giờ mỗi ngày. Từ thực tiễn đó, bà Hương cho rằng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng không chỉ là việc phản bác cái sai, mà quan trọng hơn là phải chủ động xây dựng cái đúng, tạo ra dòng chảy thông tin tích cực đủ mạnh, tạo không gian đối thoại, tương tác và đồng hành với người trẻ.

Phát biểu kết luận tọa đàm, ông Nguyễn Quang Đức, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, cho biết trong bối cảnh trong nước và quốc tế diễn biến phức tạp, việc triển khai đồng thời nhiều chủ trương lớn của Đại hội XIV đang tạo ra những biến động mới về tư tưởng, tâm trạng xã hội. Thực tiễn đó đòi hỏi công tác tuyên giáo và dân vận phải tham gia ngay từ đầu, "nghiên cứu trước, dự báo trước, tham mưu trước", không để rơi vào thế bị động, khoảng trống thông tin. "Quy trình nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận và xử lý khủng hoảng truyền thông phải được chuẩn hóa, từng bước hình thành phương thức tham mưu hiện đại, sắc bén dựa trên dữ liệu, phân tích và dự báo khoa học", ông Đức yêu cầu.

Song song đó, công tác tuyên giáo, dân vận cũng cần gắn kết, đồng hành với quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng; đổi mới phương thức trên nền tảng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và dữ liệu; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Ông Đức nhận định khu vực phía nam là địa bàn phát triển năng động, nơi bộc lộ sớm và rõ nét các xu hướng phát triển mới nên đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác tuyên giáo và dân vận. Vì vậy, ông đề nghị trong thời gian tới cần xây dựng các chương trình nghiên cứu theo từng chuyên đề, từng vùng, từng nhóm vấn đề; xem đây là "phòng thí nghiệm thực tiễn" để nhận diện sớm các xu hướng, phát hiện vấn đề mới và mô hình sáng tạo.