Công trình thanh niên đóng góp cho sự phát triển của địa phương

Ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; cùng các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đến dự.

Báo cáo tại phiên trọng thể, anh Nguyễn Thanh Nhã, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cho biết trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên địa phương đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, cũng còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục.

Ông Kim Ngọc Thái và anh Nguyễn Kim Quy tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa 1, nhiệm kỳ 2026 - 2029 Ảnh: Nam Long

Theo anh Nhã, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên ngày càng đa dạng, đòi hỏi tổ chức Hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, chuyển đổi số, phát triển kỹ năng và hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Hội thực sự gần gũi, thiết thực, là điểm tựa tin cậy của thanh niên thuộc mọi địa bàn, mọi lĩnh vực.

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Kim Quy cho biết dấu ấn của thanh niên được thể hiện qua những mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, những sáng kiến ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, cùng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa vì cộng đồng. Mỗi mô hình được triển khai, mỗi sáng kiến được ứng dụng vào cuộc sống, mỗi công trình được hoàn thành đã tạo ra nhiều giá trị tích cực, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời bồi đắp thêm hình ảnh về lớp thanh niên Vĩnh Long bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, những định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển của tỉnh Vĩnh Long đặt ra yêu cầu tổ chức Hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương thức hoạt động; phát huy tốt hơn vai trò của thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số và tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung xây dựng lớp thanh niên Vĩnh Long phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới; đổi mới mạnh mẽ phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", gắn với khát vọng xây dựng Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh, xanh và bền vững.

"Phong trào phải thực sự trở thành môi trường để thanh niên thể hiện trách nhiệm đối với quê hương bằng những hành động cụ thể, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương. Mỗi công trình, phần việc thanh niên cần hướng tới tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng, đồng thời đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu phát triển của tỉnh", anh Nguyễn Kim Quy kỳ vọng.

Tại phiên họp thứ nhất Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa 1, nhiệm kỳ 2026 - 2029 đã hiệp thương 17 anh, chị tham gia Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh, chọn cử anh Nguyễn Thanh Nhã giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; cũng như hiệp thương 4 Phó chủ tịch.