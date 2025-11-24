Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn đạt doanh thu 130.520 tỉ đồng

Phạm Anh
24/11/2025 16:39 GMT+7

Sau 11 tháng, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn đạt tổng doanh thu 130.520 tỉ đồng và đóng ngân sách nhà nước hơn 13.072 tỉ đồng.

Ngày 24.11, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR, Khu Kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi) cho biết kết quả sản xuất, kinh doanh 11 tháng năm 2025 tiếp tục ghi nhận nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực, vượt kế hoạch được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao.

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn đạt doanh thu 130.520 tỉ đồng- Ảnh 1.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) năm qua đã vận hành ở mức công suất quy đổi khoảng 120% công suất thiết kế

ẢNH: BSR CUNG CẤP

Theo BSR, từ đầu năm đến nay, nhà máy đã sản xuất khoảng 7,24 triệu tấn sản phẩm các loại. Nhờ vận hành ổn định và liên tục ở mức cao, tổng doanh thu của công ty đạt 130.520 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước 13.072 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 3.595 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc BSR, cho biết Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành ở mức công suất quy đổi khoảng 120% công suất thiết kế. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ đều vượt kế hoạch, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận.

Trong bối cảnh giá dầu thô có xu hướng giảm, biên lợi nhuận lại được cải thiện nhờ giá các sản phẩm chủ lực giữ ở mức cao. Chênh lệch giữa giá dầu thô và giá sản phẩm vì thế mở rộng đáng kể, tạo cơ hội cho BSR tối ưu kinh doanh.

Cùng với việc duy trì vận hành ở công suất cao, BSR cho biết đã chủ động phân tích, dự báo thị trường để tận dụng "cửa sổ" giá cao, tăng cường xuất bán, áp dụng nhiều giải pháp nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận tài chính.

Một điểm nhấn trong năm nay là BSR đẩy mạnh đa dạng hóa danh mục sản phẩm, phát triển các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao như các loại hạt nhựa F3030, T3045, P3034, TF4035; sản phẩm SAF (nhiên liệu hàng không bền vững), lưu huỳnh hạt, xăng E10 RON95… góp phần mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh.

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn đạt doanh thu 130.520 tỉ đồng- Ảnh 2.

Lê Mạnh Hùng (hàng đầu, thứ ba từ trái qua), Chủ tịch HĐTV Petrovietnam kiểm tra tại Nhà máy Ethanol Dung Quất

ẢNH: BSR CUNG CẤP

Hướng đến năm 2026, BSR đặt mục tiêu tiếp tục tối ưu vận hành nhằm bù đắp biến động từ giá dầu thô. Công ty dự kiến nâng công suất vận hành quy đổi lên 123 - 125% công suất thiết kế, qua đó tạo thêm khoảng 6.000 tỉ đồng doanh thu. Đồng thời, BSR sẽ đẩy mạnh kinh doanh quốc tế, hướng tới mang về trên 8.000 tỉ đồng từ hoạt động xuất, nhập sản phẩm, bao gồm cả hàng tự sản xuất lẫn kinh doanh thương mại.

Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm mới, với mục tiêu doanh thu riêng mảng này đạt khoảng 57.000 tỉ đồng.

BSR cho biết việc phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh trong năm 2025 không chỉ nhằm bảo đảm nguồn lực cho doanh nghiệp mà còn góp phần cùng địa phương và cả nước vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai đang gây nhiều thiệt hại tại miền Trung thời gian qua.

Tin liên quan

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn tìm cơ hội tại Campuchia

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã xuất khẩu thành công dầu DO sang Lào và giờ đây tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Campuchia, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng của BSR.

Khám phá thêm chủ đề

Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn Nhà máy lọc dầu dung quất BSR Quảng Ngãi Dung quất
