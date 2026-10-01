Công ty CP Trung Nam bị Thanh tra Chứng khoán nhà nước phạt 92,5 triệu đồng

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc xử phạt vi phạm của Công ty CP Trung Nam - Trung Nam Land (địa chỉ trụ sở chính: tầng 3, Tòa nhà Indochina Riverside Tower, 74 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về thời hạn công bố thông tin.

Theo Thanh tra Chứng khoán nhà nước, Công ty CP Trung Nam đã chậm công bố thông tin với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trên 10 ngày làm việc so với quy định với hàng chục báo cáo định kỳ (bán niên và cả năm) trong các năm 2021, 2023 - 2025.

Cụ thể gồm các báo cáo tài chính; báo cáo tình hình tài chính; báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; báo cáo kiểm toán về tình hình sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu; báo cáo thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này cũng chậm công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi khi đến ngày đáo hạn đối với mã trái phiếu TNLCB2025001.

Tòa nhà văn phòng cho thuê DITP Tower do Công ty CP Trung Nam (Trung Nam Land) đầu tư và vận hành tại TP.Đà Nẵng ẢNH: TRUNGNAMGROUP

Công ty cũng chậm công bố thông tin dưới 10 ngày so với quy định với các báo cáo tài chính bán niên 2022; tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu bán niên 2022; tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu bán niên 2022.

Công ty CP Trung Nam (Trung Nam Land) là công ty thành viên thuộc Công ty CP Đầu Tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group).

Theo công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 28.8.2020 Trung Nam Land phát hành lô trái phiếu có mã TNLCB2025001 với giá trị phát hành 2.500 tỉ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 10,5%/năm. Tổ chức lưu ký là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB bank).

Hồi tháng 8, một công ty khác thuộc hệ sinh thái Trung Nam Group là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Nam (địa chỉ tại 7A/68 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM) cũng bị phạt 92,5 triệu đồng vì lý do tương tự.

Theo Thanh tra Chứng khoán nhà nước, doanh nghiệp chậm công bố thông tin dưới 10 ngày làm việc so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu về gia hạn kỳ hạn trái phiếu EDICB2325001 và thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu EDICB2325001.

Ngoài Công ty CP Trung Nam, ngày hôm qua 30.9, Thanh tra Chứng khoán nhà nước cũng quyết định xử phạt hành chính với Công ty CP Chứng khoán Phố Wall số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, Công ty Chứng khoán Phố Wall không công bố thông tin đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng giao dịch chuyển nhượng 10.000 cổ phần Công ty CP Khoáng sản và Công nghiệp Cao Bằng cho Công ty CP Đầu tư Tài chính giáo dục là người có liên quan của người nội bộ công ty.

Công ty này cũng không công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng giao dịch nhận chuyển nhượng 700.000 cổ phần Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành từ Công ty CP Đầu tư Tài chính công nghệ BVA là người có liên quan của người nội bộ công ty.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã chứng khoán WSS) thành lập từ năm 2007, là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và chứng khoán, có trụ sở chính tại Hà Nội. Vốn điều lệ của công ty theo công bố là 503 tỉ đồng.