Bạn đọc

Công ty TNHH một thành viên Thép tấm lá Phú Mỹ giúp đồng bào miền Trung 500 triệu đồng

Thanh Đông
Thanh Đông
29/11/2025 05:55 GMT+7

Sáng 28.11, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã tiếp nhận biểu trưng số tiền 500 triệu đồng từ ông Nguyễn Tấn Hoành - Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thép tấm lá Phú Mỹ (VNSTEEL).

Theo đó, VNSTEEL sẽ đồng hành với Báo Thanh Niên tổ chức các chuyến thăm hỏi, tặng quà cho bà con miền Trung bị thiệt hại nặng trong đợt vừa qua. Kế hoạch cụ thể sẽ được các bên bàn bạc và tổ chức thực hiện sớm trong tuần sau.

Công ty TNHH một thành viên Thép tấm lá Phú Mỹ giúp đồng bào miền Trung 500 triệu đồng- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tiếp nhận biểu trưng từ ông Nguyễn Tấn Hoành

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Công ty TNHH một thành viên Thép tấm lá Phú Mỹ (VNSTEEL) là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNS), đóng tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, P.Phú Mỹ, TP.HCM. VNSTEEL chuyên sản xuất thép tấm lá cán nguội, cung cấp cho các nhà máy trong nước cũng như xuất khẩu.

Ông Nguyễn Tấn Hoành chia sẻ: "Là đơn vị kinh doanh ngành thép, chúng tôi tạo ra các sản phẩm công nghiệp để cung cấp cho xã hội, và chúng tôi thấy mình cần sẻ chia với những mất mát, khó khăn của bà con bị thiệt hại do thiên tai vừa qua. Do đó, chúng tôi mong được Báo Thanh Niên kết nối, đồng hành để triển khai sớm hoạt động này".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã trao thư cảm ơn của Báo Thanh Niên đến ông Nguyễn Tấn Hoành, đồng thời, thay lời bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gửi lời tri ân đến tập thể công nhân viên của Công ty TNHH một thành viên Thép tấm lá Phú Mỹ đã dành những tình cảm này cho bà con.

Công ty TNHH một thành viên Thép tấm lá Phú Mỹ giúp đồng bào miền Trung 500 triệu đồng- Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao thư cảm ơn đến ông Nguyễn Tấn Hoành - Tổng giám đốc VNSTEEL

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Trong lúc hoạt động kinh doanh năm nay không mấy thuận lợi, đặc biệt, ngành thép thời gian qua cũng gặp khó khăn về xuất khẩu, tuy vậy tập thể cán bộ, công nhân của Công ty TNHH một thành viên Thép tấm lá Phú Mỹ vẫn hướng về đồng bào bị thiên tai, đóng góp kinh phí để giúp bà con. Chúng tôi rất cảm kích, quý mến về sự nhiệt tình và những tình cảm yêu thương mà tập thể đơn vị đã gửi trao", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Sau khi trao đổi về việc triển khai công tác cứu trợ, ông Nguyễn Tấn Hoành cho biết thêm, sau đợt hỗ trợ này, khi bà con bắt tay vào xây dựng lại nhà, VNSTEEL sẽ phối hợp với Báo Thanh Niên và chính quyền địa phương thực hiện việc trao tặng tôn, giúp bà con lợp lại nhà để ổn định cuộc sống.

