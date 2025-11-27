Y, bác sĩ về vùng lũ khám bệnh, phát thuốc

Đoàn cũng đã phát 1.200 túi thuốc thiết yếu gia đình, cấp phát thuốc theo toa và 12.000 viên thuốc khử khuẩn nước sinh hoạt cho người dân. Ông Lý Vũ Quốc Bảo, Giám đốc vận hành BV Âu Cơ, cho biết BV đã gấp rút chuẩn bị nhân lực và cơ số thuốc đến ngay với người dân khi lũ rút. "Y bác sĩ BV mong muốn bà con sớm vượt qua khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống", ông Bảo bộc bạch.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Âu Cơ khám bệnh cho người dân Ảnh: Đức Huy

Nhà bà Đoàn Thị Kim Hoa (thôn Xuân Thạnh 2, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk) bị ngập sâu, gia đình phải chuyển đến tá túc một nhà cao hơn trong xóm. Sau nhiều ngày lội nước để dọn dẹp vệ sinh, chân bà Hoa bị lở loét, nay được các y bác sĩ thăm khám, bà rất mừng.

Bà Đoàn Thị Kim Hoa nhận túi thuốc thiết yếu gia đình từ đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Âu Cơ Ảnh: Đức Huy

Cụ bà Đỗ Thị Bìa được con trai chờ đến trụ sở UBND xã Hòa Tân Tây cũ để khám bệnh Ảnh: Đức Huy

Cụ bà Đỗ Thị Bìa (83 tuổi) được con trai chở bằng xe máy đến trụ sở UBND xã Hòa Tân Tây (cũ) để khám bệnh. Cụ bị huyết áp, sức khỏe yếu nên đi lại khó khăn. "Bác sĩ về tận đây khám, phát thuốc cho dân chúng tôi vậy là quá mừng, quá hạnh phúc…", cụ Bìa xúc động nói.

"Sự có mặt kịp thời của đoàn y bác sĩ BV Âu Cơ đã giúp người dân ổn định sức khỏe, tiếp tục khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống", ông Phan Xuân Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tây Hòa, chia sẻ.