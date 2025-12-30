Công ty Trung Quốc 'học hỏi' SpaceX, chuẩn bị đối đầu tỉ phú Elon Musk

Công ty tên lửa LandSpace của Trung Quốc đang sẵn sàng để đối đầu với tỉ phú Elon Musk và công ty không gian SpaceX của ông. Đầu tháng 12.2025, LandSpace, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Bắc Kinh, đã trở thành công ty đầu tiên ở Trung Quốc thử nghiệm tên lửa phóng tái sử dụng.

Mục tiêu là cung cấp cho Trung Quốc một cách thức rẻ tiền để phóng hàng nghìn vệ tinh theo kế hoạch. Tên lửa Zhuque-3 của LandSpace đã phóng thành công. Nhưng tầng đẩy đã không đáp xuống an toàn, mà bị rơi sau một sự cố trong quá trình đốt nhiên liệu khi hạ cánh.

Mặc dù thất bại, cuộc thử nghiệm đã tiếp thêm động lực cho ngành công nghiệp vũ trụ của Trung Quốc mà lâu nay nằm dưới sự chi phối của các công ty nhà nước thận trọng. Ban lãnh đạo của LandSpace không giấu giếm việc nghiên cứu tên lửa của tỉ phú Musk.

Trong một cuộc phỏng vấn, phó thiết kế trưởng Dong Kai gọi tên lửa Falcon 9 của SpaceX là "một cấu hình thành công đã được các kỹ sư kiểm nghiệm." Ông nói việc nghiên cứu Falcon 9 là "học hỏi, chứ không phải bắt chước."

Tên lửa Zhuque-3 thừa hưởng các tính năng từ tàu vũ trụ khổng lồ Starship của SpaceX và áp dụng chúng vào tên lửa nhỏ hơn của mình. Trong đó có việc sử dụng hỗn hợp khí metan và oxy lỏng làm nhiên liệu.

Những phát triển như vậy giúp giảm chi phí phóng, mặc dù khoản tiết kiệm lớn nhất đến từ việc tái sử dụng tầng đẩy chính. Tất cả những điều này đã thu hút sự chú ý của Elon Musk. Vị tỉ phú nói rằng tên lửa của LandSpace sẽ hoạt động tốt hơn Falcon 9 của ông. Nhưng ông Musk vẫn khẳng định tàu vũ trụ khổng lồ Starship của SpaceX thuộc "một đẳng cấp khác."

Tên lửa Falcon 9 ẢNH: SPACEX

SpaceX thường xuyên công khai chia sẻ các thử nghiệm của mình, dù thành công hay thất bại. Chương trình vũ trụ của chính phủ Trung Quốc theo truyền thống thường tránh công khai các kết quả thất bại. Tuy nhiên, trong tháng này, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về hai cuộc thử nghiệm tên lửa tái sử dụng thất bại.

Vài tuần sau chuyến bay của tên lửa Zhuque-3, đến lượt một công ty nhà nước khác không thành công trong thử nghiệm. LandSpace cũng lần đầu tiên mở cửa nhà máy sản xuất động cơ của mình cho các phóng viên nước ngoài tham quan. Hiện tại, công ty đang chuẩn bị bán cổ phần ra công chúng để huy động vốn cho các dự án tương lai.

SpaceX cũng đang cân nhắc làm điều tương tự.

Và công ty Trung Quốc không hề cảm thấy khó chịu trước những so sánh này. Nhà thiết kế Dong Kai cho biết việc tên lửa của ông được đặt biệt danh " Falcon 9 của Trung Quốc" là một "lời khen ngợi rất lớn".