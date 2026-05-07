Chăm lo vật chất lẫn tinh thần

Ngày 6.5, Công đoàn xã Hưng Long (TP.HCM) phối hợp Công đoàn cơ sở Công ty VWS tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Long, nhấn mạnh an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn trực tiếp với sinh mạng và sức khỏe của người lao động.

Công ty VWS tăng tốc chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân ẢNH: H.N

Theo bà Thảo, trong bối cảnh địa phương đang vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, ứng dụng công nghệ là tiêu chí quan trọng để nâng cao chất lượng sống và uy tín của doanh nghiệp.

“Các doanh nghiệp cần quán triệt nghiêm quy định pháp luật, chủ động ứng dụng công nghệ để giám sát rủi ro và xem an toàn lao động là đạo đức kinh doanh cốt lõi”, bà Thảo nhấn mạnh.

Trong chuỗi hoạt động này, Công ty VWS là một trong những đơn vị tiên phong khi chủ động phối hợp công đoàn xã, chính quyền địa phương để xây dựng môi trường làm việc an toàn, bài bản.

Công đoàn xã Hưng Long (TP.HCM) phối hợp Công đoàn cơ sở Công ty VWS tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 ẢNH: CÔNG TY VWS

Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty VWS cho biết, trong năm 2026, công đoàn công ty đã đề ra 4 cam kết trọng tâm xoay quanh chủ đề: “Tập trung, sáng tạo, an toàn, phúc lợi bền vững”.

Theo đó, phong trào thi đua lao động sáng tạo sẽ được đẩy mạnh nhằm khuyến khích công nhân phát huy sáng kiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất và giảm áp lực công việc.

“Chúng tôi hướng tới mục tiêu mỗi ca làm việc đều đảm bảo an toàn tuyệt đối, để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với công ty”, bà Hạnh nói.

Không dừng lại ở sản xuất, công đoàn cơ sở VWS còn chú trọng đối thoại với người sử dụng lao động để cải thiện phúc lợi, từ chất lượng bữa ăn đến các chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động khó khăn.

Chăm lo phúc lợi toàn diện

Một trong những điểm nhấn của Công đoàn cơ sở VWS trong Tháng Công nhân năm nay là hàng loạt hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Tại lễ phát động, công đoàn cơ sở đã phối hợp trao quà cho 20 công nhân tiêu biểu, đồng thời triển khai các chương trình như khám bệnh, xây dựng công trình “Muôn sắc hoa” nhằm cải thiện môi trường làm việc.

Theo lãnh đạo Công ty VWS, việc chăm lo và ghi nhận đóng góp của người lao động càng trở nên quan trọng ẢNH: CÔNG TY VWS

Chia sẻ tại sự kiện, anh Tô Hoàng Đức, nhân viên công nghệ thông tin, Công ty VWS cho biết, các hoạt động trong Tháng Công nhân 2026 mang lại cảm xúc tích cực và tạo động lực lớn cho người lao động.

“Khi thấy công đoàn cơ sở và Công ty VWS tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm. Từ đó yên tâm làm việc và mong muốn gắn bó lâu dài hơn”, anh Đức nói.

Đại diện ban lãnh đạo, Phó tổng giám đốc Công ty VWS Huỳnh Lan Phương khẳng định người lao động luôn được xem là tài sản quý giá nhất. Chính vì vậy, công ty không ngừng mở rộng các chính sách chăm lo, không chỉ cho người lao động mà còn cho cả gia đình của họ.

“Chúng tôi quan niệm khi gia đình người lao động được quan tâm thì họ mới có thể an tâm cống hiến. Vì vậy, các chính sách của VWS luôn hướng đến sự toàn diện, từ sức khỏe, đời sống đến tinh thần”, bà Phương chia sẻ.

Theo bà Phương, trong Tháng Công nhân, công ty đã triển khai nhiều hoạt động như khám sức khỏe chuyên sâu, tổ chức các chương trình truyền thông nội bộ, đồng thời phối hợp Liên đoàn Lao động TP.HCM và chính quyền địa phương để mở rộng quy mô chăm lo.

Đặc thù ngành xử lý môi trường khiến công việc tại VWS không có ngày nghỉ trọn vẹn, kể cả dịp Tết. Người lao động chỉ nghỉ ngắn ngày rồi nhanh chóng quay lại để đảm bảo xử lý khối lượng lớn rác thải cho TPHCM.

Chính vì vậy, theo lãnh đạo Công ty VWS, việc chăm lo và ghi nhận đóng góp của người lao động càng trở nên quan trọng.

“Họ là những người thầm lặng giữ gìn môi trường cho thành phố. Sự ghi nhận của xã hội và chính sách đãi ngộ xứng đáng chính là lời tri ân thiết thực nhất”, bà Phương nói thêm.