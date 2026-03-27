Container chở sơn ôm cua lật dưới cầu vượt Bình Phước, nước sơn tràn ra đường

Ngày 27.3, Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ xe container chở sơn bị lật tại khu vực cầu vượt ngã tư Bình Phước.



Vụ tai nạn khiến nước sơn trắng tràn khắp mặt đường ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ cùng ngày, nam tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển container chở sơn nước biển số TP.HCM lưu thông trên đường Đỗ Mười, hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi ngã tư An Sương. Khi đến vòng xoay dưới cầu vượt ngã tư Bình Phước (phường Hiệp Bình), tài xế cho xe rẽ vào quốc lộ 13 thì bất ngờ thùng container bị lật.

Sự cố khiến nhiều thùng sơn bung ra, tràn xuống mặt đường, tạo thành lớp chất lỏng màu trắng loang rộng. Ghi nhận tại hiện trường, sơn phủ kín một đoạn đường dài, bám cả vào bánh xe container và vương vãi lên vỉa hè, gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho các phương tiện lưu thông.

Lực lượng chức năng dùng cát phủ lên lớp sơn tránh trơn trượt ẢNH: CTV

May mắn thời điểm xảy ra vụ việc vào rạng sáng, lượng xe cộ ít nên không có thương vong. Tuy nhiên, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, nhiều phương tiện phải di chuyển chậm hoặc tránh sang hướng khác.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời rải cát để xử lý lớp sơn, hạn chế trơn trượt và nhanh chóng làm sạch mặt đường.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.