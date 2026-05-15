CSGT Khánh Hòa phạt tài xế lạng lách bỏ chạy trên quốc lộ 1 64 triệu đồng

Ngày 15.5, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Trạm CSGT Ninh Hòa vừa lập biên bản xử lý một tài xế xe tải không chấp hành hiệu lệnh, lạng lách bỏ chạy trên quốc lộ 1.

Trước đó, chiều 14.5, trong quá trình tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, tổ công tác Trạm CSGT Ninh Hòa phát hiện xe tải biển số 78H-022.XX có dấu hiệu vi phạm và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Xe tải không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, liên tục lạng lách bỏ chạy gần 5 km trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn Ninh Hòa (Khánh Hòa) ẢNH: CSGT CUNG CẤP

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy theo hướng bắc - nam, liên tục lạng lách trên đoạn từ Km1403+200 đến Km1408+100, tương đương gần 5 km, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông. Tổ công tác đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp buộc phương tiện dừng lại để kiểm tra, xử lý.

Qua làm việc, tài xế Lê Duy Châu (26 tuổi, ở xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk) thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Trạm CSGT Ninh Hòa đã lập biên bản xử phạt về 2 lỗi: không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và điều khiển xe lạng lách trên đường bộ.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn của tài xế xe tải ẢNH: CSGT CUNG CẤP

Tổng mức phạt 64 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người điều khiển phương tiện nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, không lạng lách, bỏ chạy hoặc có hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.