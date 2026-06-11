CSGT Lâm Đồng dùng xe đặc chủng đưa thí sinh về lấy giấy tờ, kịp dự thi

Sáng 11.6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Trường Chinh (xã Nhân Cơ), tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã giúp một nữ sinh quên giấy tờ dự thi kịp trở lại điểm thi đúng giờ, tránh nguy cơ bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng dùng xe đặc chủng chở nữ thí sinh về nhà lấy giấy tờ kịp dự thi sáng 11.6 ẢNH: CTV

Theo nữ sinh này, do nhà cách điểm thi khoảng 40 km nên em phải di chuyển từ rất sớm. Tuy nhiên, khi đến nơi, em mới bàng hoàng phát hiện để quên toàn bộ giấy tờ tùy thân cùng các vật dụng cần thiết phục vụ kỳ thi ở nhà.

Trước tình huống cấp bách, cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 đã nhanh chóng sử dụng xe đặc chủng đưa nữ sinh về nhà lấy giấy tờ. Dù quãng đường khá xa và thời gian trước giờ làm bài không còn nhiều, các chiến sĩ vẫn khẩn trương di chuyển, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT hỗ trợ đưa thí sinh L. đến điểm thi đúng giờ ẢNH: CTV

Nhờ sự hỗ trợ tận tình của lực lượng CSGT, em L.T.L đã quay trở lại điểm thi với đầy đủ giấy tờ và vật dụng cần thiết, kịp thời gian làm thủ tục, không ảnh hưởng đến buổi thi quan trọng.

Không chỉ hỗ trợ nữ sinh nói trên, trong sáng cùng ngày, 4 thí sinh tại xã biên giới Tuy Đức cũng được cán bộ, chiến sĩ công an xã phối hợp với lực lượng CSGT hỗ trợ đưa đến điểm thi đúng giờ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn là dấu mốc quan trọng đối với mỗi học sinh. Thấu hiểu những áp lực và tâm lý căng thẳng của các thí sinh, lực lượng CSGT Lâm Đồng đã tăng cường quân số tại các điểm thi, vừa điều tiết giao thông, vừa sẵn sàng hỗ trợ những trường hợp phát sinh ngoài ý muốn để các em có thể bước vào phòng thi trong điều kiện thuận lợi nhất.

CSGT Đà Nẵng dùng xe chuyên dụng chở thí sinh đi nhầm điểm thi vượt 30 km đến phòng thi kịp giờ

Sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, khoảng 7 giờ 20, tổ Cảnh sát trật tự - Công an xã Krông Nô (Lâm Đồng) nhận được tin báo từ điểm thi Trường THPT Krông Nô về việc thiếu thí sinh tên Trần Thanh H (xã Nam Đà, cách điểm thi khoảng 5-6 km).

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Công an xã Krông Nô, thí sinh H. được đưa đến điểm thi Trường THPT Krông Nô kịp đúng giờ

ẢNH: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã nhanh chóng sử dụng xe mô tô công vụ đến tận nhà thí sinh để hỗ trợ đưa đi thi. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, thí sinh H. được đưa đến điểm thi Trường THPT Krông Nô kịp đúng giờ, ổn định tâm lý và bước vào phòng thi để thi môn thi đầu tiên đúng theo quy chế.

Những hành động nhỏ nhưng đầy trách nhiệm ấy không chỉ góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân luôn đồng hành, sẻ chia và hết lòng vì nhân dân phục vụ, đặc biệt là đối với các sĩ tử đang bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời