Đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, ngày 26.11, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đã phát lệnh kiểm tra trên toàn quốc về chuyên đề học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông và hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

CSGT xử phạt gần 2.000 học sinh và 156 phụ huynh trong 1 ngày ẢNH: TIẾN TRẠCH

Kết quả 2 ca công tác, từ 11 - 13 giờ 30 và từ 16 - 17 giờ 30 ngày 26.11, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 2.100 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 1.944 học sinh và 156 phụ huynh chở học sinh; tạm giữ 848 phương tiện.

Trong số vi phạm, có 1 học sinh và 1 phụ huynh vi phạm nồng độ cồn; 28 học sinh chạy quá tốc độ; 6 học sinh, 3 phụ huynh chở quá số người quy định; 496 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, đã lập biên bản 211 phụ huynh về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; 845 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 26 phụ huynh không có giấy phép lái xe; 1 học sinh bốc đầu xe; 2 học sinh tụ tập gây rối trật tự công cộng…

Đại diện Cục CSGT cho hay, lực lượng chức năng đã thông báo về 228 gia đình, 871 nhà trường và 150 công an cấp xã để phối hợp xử lý, quản lý học sinh vi phạm.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an Hà Nội, trong 2 ca làm việc, đơn vị đã xử lý 285 trường hợp vi phạm, trong đó có 243 học sinh và 42 phụ huynh; phạt tiền ước tính gần 300 triệu đồng và tạm giữ 129 phương tiện.

Phân tích về hành vi vi phạm, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho hay, các trường hợp phần lớn vi phạm không đội mũ bảo hiểm (206 học sinh và 42 phụ huynh), không có gương chiếu hậu (63 trường hợp) và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện (66 trường hợp).