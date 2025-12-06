Gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, 2 triệu ca suy tim vào 2030

"Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có tới 17,9 triệu người tử vong do các bệnh tim mạch, tương đương 32% tổng tử vong toàn cầu. Cứ 2 giây lại có một người lên cơn nhồi máu cơ tim; cứ 3 giây lại có một người đột quỵ.

Các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới luôn được thực hiện tại Viện Tim mạch Việt Nam trong điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp ẢNH: THẾ ANH

Ở khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ tử vong do tim mạch cao hơn châu Âu tới 50%. Riêng tại Việt Nam, khoảng một phần tư dân số trưởng thành mắc tăng huyết áp. Tỷ lệ mắc đái tháo đường đã tăng gấp ba lần trong vòng một thập kỷ (biến chứng tim mạch là biến chứng phổ biến nhất do đái tháo đường). Số bệnh nhân suy tim dự kiến khoảng 2 triệu người vào năm 2030".

Thông tin trên được PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tại hội nghị Khoa học quốc tế tim mạch Bệnh viện Bạch Mai, khai mạc sáng ngày 6.12 tại Hà Nội.

Theo ông Cơ, tại Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai, mỗi năm các thầy thuốc tiếp nhận hơn 450.000 lượt khám tim mạch, điều trị nội trú hơn 55.000 bệnh nhân và thực hiện trên 12.000 ca can thiệp phức tạp. Viện cũng là một trong 10 trung tâm có số lượng can thiệp tim mạch lớn nhất Đông Nam Á. Hơn 70% bác sĩ tim mạch tại các tỉnh thành từng học tập tại đây. Viện cũng là trung tâm nghiên cứu hàng đầu về tim mạch của cả nước, với nhiều công bố khoa học quốc tế.

Tại hội nghị, ông Cơ khẳng định, Bệnh viện Bạch Mai xác định mục tiêu dài hạn, đưa Viện Tim mạch Việt Nam trở thành trung tâm tim mạch hàng đầu Đông Nam Á trong thập kỷ tới với việc phát triển hệ sinh thái dự phòng tim mạch quy mô quốc gia bằng cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tầm soát và quản lý bệnh. Nhật Bản và châu Âu, giảm đến 40% tỷ lệ tử vong do tim mạch nhờ dự phòng chủ động.

Bên cạnh dự phòng, tại Viện Tim mạch Việt Nam, can thiệp tim mạch sẽ bứt phá, tăng số lượng các ca can thiệp phức tạp, nâng tỷ lệ cứu sống nhồi máu cơ tim cấp lên ngang chuẩn châu Âu; xây dựng ngân hàng dữ liệu tim mạch lớn nhất Việt Nam. Đồng thời, sẽ thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo tim mạch đầu tiên của Việt Nam, nơi hội tụ AI, dữ liệu lớn, công nghệ hình ảnh và lâm sàng để tạo ra những giải pháp mới cho bệnh nhân.

Các chuyên gia tim mạch cho biết, ở Mỹ, AI giúp dự đoán nguy cơ nhồi máu cơ tim sớm hơn 5 - 7 năm. Ở Hàn Quốc, thiết bị đeo thông minh giúp giảm 20% nhập viện do suy tim.

Tuy nhiên, cũng theo ông Cơ, AI không thay thế bác sĩ tim mạch, bởi AI không thể hiện cảm xúc, không đem lại cho người bệnh sự thấu cảm. Do đó, các bác sĩ tim mạch cần không ngừng học hỏi về lâm sàng, để tối ưu chẩn đoán, điều trị bệnh lý tim mạch, với hỗ trợ của AI.