Cụ bà Ê Đê ở Đắk Lắk 'chưa từng nghĩ có ngày bán hàng qua điện thoại'

Phong trào "Bình dân học vụ số" xã Ea Knuếc đặt ra 5 mô-đun trọng tâm gồm định danh và an toàn dữ liệu cá nhân, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, sử dụng ứng dụng "Đắk Lắk số" và kỹ năng số trong sản xuất, kinh doanh.

Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và từng người dân là học viên của "Bình dân học vụ số" sẽ được hướng dẫn trực tiếp để làm chủ kỹ năng số.

Từ lễ phát động "Bình dân học vụ số" đến niềm tin số hóa lan tỏa

Mới đây, tại trụ sở UBND xã Ea Knuếc đã diễn ra lễ phát động phong trào "Bình dân học vụ số". Bên cạnh các lãnh đạo địa phương, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, còn thu hút đông đảo người dân, học sinh, đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp.

Họ đến không chỉ để nghe những lời kêu gọi mà để nhìn thấy một tương lai gần hơn khi không chỉ những thủ tục hành chính của nhà nước mà nhiều vấn đề khác trong đời sống của người dân có thể được hỗ trợ bởi công nghệ số.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ số ẢNH: QUANG VIÊN

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, người vừa trực tiếp livestream 2 giờ đã bán hết 60 tấn sầu riêng cho bà con nông dân, làm Trưởng ban chỉ đạo chương trình "Bình dân học vụ số".

Bà Trinh cho biết: "Bình dân học vụ số" là sứ mệnh thời đại. Ai cũng là thầy, ai cũng là trò, mục tiêu là để mỗi người dân trở thành chủ nhân sáng tạo trong kỷ nguyên số".

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Ea Knuếc, cũng chia sẻ rằng phong trào "Bình dân học vụ số" của xã vừa phát động nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và tỉnh về chuyển đổi số.

"Chúng tôi mong mọi người từ học sinh, công nhân, nông dân, cán bộ đều có thể tiếp cận công nghệ, biến tri thức số thành sức mạnh phát triển cộng đồng", ông Hùng nói.

Ông Ralan Trương Thanh Hà, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, tặng cho bà Amí H'Ngăm (đại diện các buôn làng trong xã Ea Knuếc) bộ thiết bị livestream ẢNH: QUANG VIÊN

Tại ngày hội phát động phong trào "Bình dân học vụ số", ông Ralan Trương Thanh Hà, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, cũng đã tặng cho bà Amí H'Ngăm (đại diện các buôn làng trong xã Ea Knuếc) bộ thiết bị livestream.

Theo ông Hà, việc tặng bộ livestream cho bà Amí H'Ngăm là hành động nhằm thực hiện lời hứa với người dân trong chương trình "Nữ bí thư livestream bán sầu riêng cùng bà con buôn làng", đồng thời là hành động khuyến khích người dân tỉnh Đắk Lắk mạnh dạn, tự tin xây dựng người người KOL, nhà nhà KOL (hay còn gọi là người có sức ảnh hưởng), đưa sản vật và cảnh sắc địa phương lên không gian số.

Ra mắt các Tổ công nghệ phản ứng nhanh của xã Ea Knuếc ẢNH: QUANG VIÊN

Trao đổi với chúng tôi, bà H Rô Da Ayun, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ea Knuếc cho biết: "Phong trào 'Bình dân học vụ số' không dừng lại ở ký cam kết hay ra mắt Tổ công nghệ phản ứng nhanh. Từng buôn làng giờ đây rộn rã những buổi học nhóm, những buổi tập huấn cách mở tài khoản ngân hàng số, cách tải phần mềm "Đắk Lắk số" hay sử dụng chữ ký số để xác thực giao dịch".

Chuyển đổi số đã thật sự về buôn làng

Giữa buôn làng ở vùng cao nguyên nắng gió, hình ảnh nữ bí thư xã Ngô Thị Minh Trinh cầm chiếc điện thoại hướng dẫn người đồng bào Ê Đê cách chụp ảnh nông sản, cách đặt tên sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử đã trở nên quen thuộc. Bà Trinh không chỉ nói về kỷ nguyên số mà đưa kỷ nguyên số về tận rẫy cà phê, vườn tiêu, vườn sầu riêng…

Bí thư xã Ngô Thị Minh Trinh không chỉ muốn đưa kỷ nguyên số về khắp buôn làng mà còn đến tận rẫy cà phê, vườn tiêu, vườn sầu riêng… ẢNH: QUANG VIÊN

Trong một buổi học "Bình dân học vụ số", bà Nguyễn Thị Ánh ở thôn Thanh Xuân phấn khởi: "Trước đây tôi chỉ biết bán nông sản cho thương lái, giá cả bấp bênh. Nhờ lớp học số này, tôi biết mở shop online, biết tự livestream, tự trả lời tin nhắn khách hàng".

Bên góc lớp học, cụ Amí H'Ngăm, một phụ nữ Ê Đê, thật thà chia sẻ: "Lúc đầu tôi sợ bấm nhầm điện thoại, mất tiền hay làm hỏng việc. Nhưng cô Trinh và các bạn trẻ trong Tổ công nghệ kiên nhẫn chỉ từng bước. Giờ tôi đã biết chụp hình, gói đơn, nhắn tin cho khách. Con tôi cũng dạy tôi dùng ví điện tử để nhận tiền".

Không khí lớp học không giống một buổi tập huấn khô khan. Tiếng cười xen lẫn tiếng bấm điện thoại, tiếng hướng dẫn tận tình. Với người nông dân, mỗi thao tác mới thành công qua việc tải ứng dụng, chụp ảnh sản phẩm, cho đến nhập địa chỉ khách hàng… đều mang lại niềm vui không nhỏ.

Cụ Amí H'Ngăm tiếp cận công nghệ để bán sầu riêng, nông sản ẢNH: QUANG VIÊN

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, kiêm Bí thư Đoàn xã Ea Knuếc Vũ Thị Thúy Trâm kể thêm: "Chúng tôi chia nhóm kèm cặp từng hộ dân. Nhiều cô bác bây giờ chủ động quay video, đăng bài bán hàng. Thậm chí có người còn biết cách trả lời bình luận khách trên Facebook, Zalo. Nhìn họ tự tin hơn, mình thấy công sức bỏ ra xứng đáng".

Phong trào "Bình dân học vụ số" không chỉ thay đổi cách buôn bán. Nhiều hộ nông dân bắt đầu ghi chép sản lượng, chi phí trên ứng dụng di động. Một số bạn trẻ còn thử nghiệm quảng bá du lịch cộng đồng của buôn làng mình qua mạng xã hội.

Phong trào này cũng biến đã biến những thôn buôn vốn ít tiếp xúc công nghệ thành lớp học số sống động. Sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng và Tổ công nghệ phản ứng nhanh không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn kỹ thuật mà còn khích lệ tinh thần người dân.

Bà Trinh chia sẻ thêm: "Tôi tin rằng chuyển đổi số không phải chuyện ở đâu xa. Khi từng hộ dân biết dùng công nghệ, họ sẽ mạnh dạn hơn trong sản xuất, kinh doanh. Đó là cách để Ea Knuếc vươn lên, và cũng là cách để người nông dân tự tin bước ra thế giới".

Câu chuyện Ea Knuếc nhắc ta nhớ về những lớp bình dân học vụ xưa, nơi chữ viết đã thay đổi cuộc đời biết bao người. Hôm nay, giữa kỷ nguyên số, bài học vẫn như cũ: tri thức là chìa khóa. Chỉ khác thay vì những con chữ bảng đen phấn trắng, đó là những cú chạm trên màn hình điện thoại, laptop.

Phong trào "Bình dân học vụ số" sẽ giúp Ea Knuếc vươn lên trên bảng xếp hạng cải cách thủ tục hành chính. Quan trọng hơn, nó mang lại niềm tin rằng một cộng đồng nhỏ bé, nếu cùng nhau học hỏi và sẻ chia, hoàn toàn có thể bắt kịp dòng chảy số hóa toàn cầu.

Lễ phát động phong trào "Bình dân học vụ số" ở xã Ea Knuếc thu hút nhiều người dân tham gia ẢNH: QUANG VIÊN

Giữa miền đất đỏ bazan này, những buổi livestream bán nông sản của một xã có hơn 45% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số như Ea Knuếc đã trở thành minh chứng sống động rằng số hóa không phải là chuyện của thành phố lớn.

Đó là câu chuyện của từng nông dân, từng buôn làng, và của cả một vùng đất đang vươn mình. Như bà Amí H'Ngăm mỉm cười sau buổi học: "Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình bán hàng qua điện thoại. Giờ thì tôi tin, chỉ cần học từng chút, cái mới nào cũng không còn xa lạ".

Từ Ea Knuếc, đã rõ thông điệp chuyển đổi số không phải là giấc mơ xa vời. Nó bắt đầu từ bàn tay, trái tim và sự kiên nhẫn của những người bình thường. Và chính những con người bình thường ấy đang góp thêm một trang mới trong kỷ nguyên số trên vùng đất cao nguyên.