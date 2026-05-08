Cụ bà U.100 vẫn đạp xe đi chợ, nấu ăn

Kênh TikTok "Cụ Son Vlog" thu hút sự chú ý khi đăng tải những đoạn clip ghi lại cuộc sống thường ngày của cụ Son bên căn nhà khoảng 60 năm tuổi ở xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. Trong các video, cụ bà U.100 tự tay nấu những món ăn dân dã như bánh rán, khoai lang luộc, cá nấu chuối xanh… bên bếp củi đỏ lửa.

Theo nhiều cư dân mạng, đây là những thước phim mộc mạc nhưng sống động nhắc nhớ về tuổi thơ gắn với ngôi nhà ba gian, giếng nước, ngọn đèn dầu hay bữa cơm quê giản dị. Người ghi lại những khoảnh khắc đó là anh Lương Quốc Việt (31 tuổi), cháu ngoại cụ Son.

Hình ảnh thân thương về bà

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Việt cho biết vì muốn lưu giữ kỷ niệm gia đình nên từ tháng 9.2025, anh bắt đầu đặt máy quay và đăng tải lên mạng xã hội.

Cụ Son bên căn nhà ba gian được xây khoảng 60 năm trước ẢNH: NVCC

Dù đã 96 tuổi nhưng cụ Son chỉ thỉnh thoảng đau xương khớp, sức khỏe nhìn chung vẫn ổn định. Vì chỉ còn một chiếc răng nên cụ chỉ ăn những món mềm như đậu, trứng, canh… Điều khiến nhiều người bất ngờ là cụ vẫn rất nhanh nhẹn và giữ thói quen sinh hoạt như trước. Có hôm, cụ tự đạp xe ra chợ bán rau hoặc loanh quanh làm việc nhà vì "ngồi không thấy buồn chân tay".

Cụ bà U.100 có 8 người con (3 trai, 5 gái) nhưng một người con gái đã mất từ nhỏ. Hiện cụ sống một mình, song con cháu ở gần nên thường xuyên qua lại chăm nom, hỏi han. Nhà anh Việt cách nhà bà khoảng 500 m nên tuổi thơ của anh gắn liền với căn nhà cũ và những bữa cơm quê của bà ngoại.

Mỗi dịp đặc biệt, con cháu lại quây quần bên căn nhà ba gian của cụ. Ngôi nhà từng lợp mái rạ, sau này thay bằng mái ngói. Dù đồ đạc không tiện nghi, mọi người vẫn muốn gìn giữ như một phần ký ức của gia đình, để ai đi xa cũng có nơi để trở về.

Ở tuổi 96, cụ Son vẫn tự đạp xe đi chợ bán rau ẢNH: NVCC

Ngày trước, vợ chồng cụ Son làm nhiều nghề để nuôi các con khôn lớn. Theo lời kể, hai người từng có thời gian dãi nắng trên đồng muối Bạch Long, trồng rau trên mảnh ruộng gần một mẫu rồi mang ra chợ bán, hay làm nghề đan lát để kiếm thêm thu nhập. Năm ngoái, chồng cụ Son qua đời vì tuổi cao, sức yếu, để lại nhiều tiếc thương cho gia đình.

"Cuộc đời của bà ngoại là minh chứng cho sự chịu thương chịu khó và luôn hết lòng yêu thương con cháu. Ký ức của mình về bà là những lần được bà ôm vào lòng, kể chuyện cổ tích đến khi ngủ quên. Giờ mỗi lần sang chơi, bà vẫn giữ thói quen gọi mình ở lại ăn cơm, có món gì ngon cũng để phần", anh Việt chia sẻ.

"Già rồi, còn làm được gì thì làm"

Với anh Việt, bà ngoại luôn dành cho con cháu tình yêu thương nhẹ nhàng và bao dung. "Bà cũng là người giữ gìn nếp sống cũ, truyền lại cho con cháu những phong tục, thói quen sinh hoạt của gia đình để mọi người hiểu hơn về nguồn cội", anh nói.

Theo anh Việt, bà ngoại luôn lắng nghe, chia sẻ và đưa ra lời khuyên từ những trải nghiệm của riêng bà. Sự hiện diện của bà khiến con cháu cảm thấy gia đình gắn kết và vững vàng hơn.

Những hình ảnh thân thương về bà được anh Việt lưu giữ qua các video đời thường ẢNH: NVCC

Cụ Son tâm sự: "Tôi chỉ mong sống lâu thêm với con cháu. Thấy ai cũng khỏe mạnh, có công việc ổn định là vui rồi. Tôi cũng thích được cháu quay clip, rồi vào bếp nấu ăn cùng cho vui cửa vui nhà. Già rồi, còn làm được gì thì làm, thấy con cháu quan tâm là tôi mừng lắm".

Dù nhiều lần con cháu khuyên nghỉ ngơi, cụ Son vẫn không chịu ngồi yên mà thích tự tay làm những việc mình còn có thể làm được. Gia đình vì vậy cũng yên tâm phần nào, nhưng luôn dõi theo để chăm sóc sức khỏe cho cụ.

"Đọc những bình luận của mọi người chúc bà sức khỏe, mình thấy rất vui. Mình cũng bất ngờ khi những khoảnh khắc bình dị về bà lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy", anh Việt bày tỏ.