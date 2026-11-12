Cứ đăng video, gắn link là có tiền: Đổi đời hay ảo tưởng thu nhập trên mạng?

Sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok cùng tính năng tiếp thị liên kết (affiliate marketing) mở ra cơ hội gia tăng thu nhập cho nhiều người.

Từ sinh viên, nhân viên văn phòng đến các bà mẹ chăm con nhỏ, không ít người sẵn sàng bỏ tiền mua sản phẩm, đầu tư thiết bị, tranh thủ thời gian ngoài giờ làm để quay dựng video, gắn link bán hàng với kỳ vọng kiếm tiền thụ động.

Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh khoe hoa hồng hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng trên mạng xã hội là thực tế không ít người đầu tư công sức, tiền bạc nhưng vẫn không có đơn hàng, thậm chí thu về chẳng đáng là bao.

Sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội cùng tính năng tiếp thị liên kết (affiliate marketing) mở ra cơ hội gia tăng thu nhập cho nhiều người ẢNH: DƯƠNG TRANG

Kiếm tiền từ những đường link

Trong căn phòng trọ chưa đầy 25 m2 nằm trên đường Nguyễn Bặc, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM, ngổn ngang thùng giấy, bìa carton, mỹ phẩm bóc dở, dụng cụ nhà bếp... và đèn livestream, chị Nguyễn Thị Thúy (35 tuổi) cho biết vài tháng trở lại đây cô "ngủ ngày cày đêm", tập trung quay video, săn hoa hồng tiếp thị liên kết.

Mở điện thoại cho chúng tôi xem trang quản trị, chị Thúy chỉ vào những khoản hoa hồng ít ỏi, có đơn cô chỉ nhận được từ 5.000 - 11.000 đồng sau cả tuần chăm chút nội dung.

Khoảng 4 tháng trước, chị Thúy bắt gặp nhiều video khoe thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, thậm chí hàng trăm triệu đồng từ tiếp thị liên kết. Nghĩ người khác làm được thì mình cũng có thể, cô quyết định thử sức.

"Tui dùng khoản tiền tiết kiệm ít ỏi lâu nay, mua các sản phẩm của một số gian hàng, đầu tư thêm đèn quay, micro để phục vụ nghề tay trái", chị Thúy kể. Ban ngày đi làm ở công ty, ban đêm cô tranh thủ quay dựng video, có hôm đến 1 - 2 giờ sáng vẫn chưa ngủ.

Thế nhưng, thực tế không dễ dàng như kỳ vọng. "Không phải cứ quay video, gắn link sản phẩm, đăng lên là chốt đơn ầm ầm", chị Thúy nói. Có những thời điểm, video gắn link chỉ nhận được vài chục lượt xem, khiến công sức bỏ ra chưa đem lại kết quả như mong đợi.

Thùy Dương, 26 tuổi, nhân viên văn phòng tại quận 1 cũ, TP.HCM, cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Sau khi tham gia các hội nhóm kinh doanh online, Dương chi hơn 5 triệu đồng mua máy uốn tóc tạo kiểu, tăm nước, hộp đựng thực phẩm và đồ gia dụng thông minh để trải nghiệm, đánh giá rồi quay video giới thiệu sản phẩm.

Mỗi tối sau giờ làm, cô dành khoảng 2 tiếng livestream. Có buổi, Dương nói đến khô cả cổ họng nhưng chỉ có vài lượt xem. Người xem chủ yếu hỏi giá, chất lượng sản phẩm, trong khi tỷ lệ chốt đơn rất thấp.

"Có những buổi livestream không chốt được đơn nào không phải là hiếm", Dương kể. Gần 3 tháng miệt mài, tổng hoa hồng cô nhận được chỉ hơn 230.000 đồng. "Nhìn hoa hồng nhận được đôi lúc tôi cũng thấy chán nản, không biết phải tiếp tục bằng cách nào mà bỏ dở thì cũng không đành", Dương chia sẻ.

Vì sao nhiều người bước vào "cuộc chơi"?

Tiếp thị liên kết (affiliate marketing) được hiểu đơn giản là hình thức kiếm tiền online bằng cách quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của người khác qua một đường link riêng và nhận hoa hồng khi có giao dịch thành công.

Sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội cùng tính năng tiếp thị liên kết (affiliate marketing) mở ra cơ hội gia tăng thu nhập cho nhiều người ẢNH: DƯƠNG TRANG

Huyền My (22 tuổi) bắt đầu làm tiếp thị liên kết được 3 tháng sau tốt nghiệp khi chưa tìm được việc làm. Với cô, đây là lựa chọn trong lúc chưa có công việc ổn định và không đủ vốn để tự kinh doanh.

"Tôi thấy thời buổi khó khăn, xin việc khó, về quê cũng không biết làm gì, vốn để mở cửa hàng cũng không dễ với người trẻ như tôi. Trong khi làm affiliate marketing không cần thiết phải có cửa hàng, cũng không cần tự vận chuyển hàng hóa, lại có thể bắt đầu với số vốn nhỏ nên tôi lựa chọn", My nói.

Nếu My tìm đến công việc này khi chưa có việc làm, chị Hoa (39 tuổi, ở TP.HCM) lại bị thu hút bởi sự linh hoạt, có thể tranh thủ làm tại nhà để chăm con gái mới 6 tháng tuổi.

Chị Hoa kể, ban đầu thấy nhiều người khoe doanh thu, hoa hồng cao trên mạng xã hội, chị nghĩ chỉ cần quay chụp sản phẩm, đăng video và có người mua hàng là có thể kiếm tiền. Nhưng những ngày đầu, hoa hồng chị nhận được chỉ 18.000 đồng từ vài sản phẩm; có đơn, số tiền kiếm được vỏn vẹn 3.000 đồng.

"Hồi mới làm tui cũng nản lắm, đôi khi sốt ruột vì có đơn hoa hồng chỉ được vài ngàn đồng, nhưng nghĩ mình gần như không phải bỏ vốn hay chi phí gì mà vẫn có tiền nhờ vào sự chăm chỉ nên tui lại cố gắng", chị Hoa nhớ lại.

Sau khi sinh con, chị từng dự định đợi em bé cứng cáp rồi gửi ông bà chăm để trở lại làm việc tại công ty. Tuy nhiên, khi có những khoản hoa hồng tốt hơn, chị dần xem tiếp thị liên kết là nguồn thu nhập chính, góp phần trang trải chi phí sinh hoạt gia đình.

Kỳ vọng và thực tế

Tiếp thị liên kết (affiliate marketing) mở ra cơ hội kiếm tiền từ các nền tảng, nội dung số, nhưng cơ hội không đồng nghĩa với thu nhập dễ dàng hay chắc chắn. Liệu chỉ cần làm video, gắn link sản phẩm, đăng lên mạng xã hội là có thể tạo ra dòng tiền đều đặn?

Chị Nguyễn Thị Thúy cho biết chỉ nhận được từ 5.000 - 11.000 đồng hoa hồng sau cả tuần chăm chút nội dung ẢNH: DƯƠNG TRANG

Chị Thúy cho biết từng thấy một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội khoe thu nhập gần 48 triệu đồng/ngày nhờ chốt khoảng 2.500 đơn hàng. Với những người mới vào nghề như chị, đó là con số khó đạt được. "Để ra đơn, ngoài video chất lượng, sản phẩm tốt thì còn phải gặp may mắn", chị Thúy nói.

Còn theo chị Hoa, đầu tư chỉn chu cho video, lựa chọn sản phẩm tốt và chăm chỉ đăng tải có thể giúp lượng đơn ổn định hơn. Dù vậy, có khi chị dành nhiều thời gian chuẩn bị một video nhưng không nhận được hoa hồng; ngược lại, những lúc bận chăm con, chỉ kịp đăng video cho đủ KPI thì đơn hàng lại phát sinh.

Tuy nhiên, chị cho rằng không thể vì vậy mà làm qua loa vẫn mong có thu nhập. Muốn duy trì hiệu quả, người làm tiếp thị liên kết phải nghiêm túc với công việc, nhất là trong cách lựa chọn và giới thiệu sản phẩm.

"Mình trung thực khi review sản phẩm, lựa chọn sản phẩm tốt, nhãn hàng uy tín thì sẽ tạo được niềm tin cho khách hàng. Mỗi khi khách hàng có niềm tin thì mới 'chốt' được nhiều đơn", chị Hoa nói.

Từ những khoản hoa hồng chỉ vài ngàn đồng đến kỳ vọng biến công việc phụ thành nguồn thu nhập chính, câu chuyện của những người làm tiếp thị liên kết cho thấy khoảng cách giữa sức hấp dẫn trên mạng xã hội và thực tế kiếm tiền không hề nhỏ.

Bên cạnh công sức sản xuất nội dung, người tham gia còn phải đáp ứng các điều kiện hoạt động và trách nhiệm liên quan đến nền tảng thương mại điện tử.

Nghĩa vụ của người làm tiếp thị liên kết Theo tiến sĩ Phan Phương Nam, Phó trưởng khoa Luật Thương mại, Trường đại học Luật TP.HCM, hoạt động tiếp thị liên kết (affiliate marketing) hiện chịu sự chi phối trực tiếp của Nghị định 248/2026/NĐ-CP, một văn bản quy phạm pháp luật thay thế cho các Nghị định 52/2013/NĐ-CP và Nghị định 85/2021/NĐ-CP trước đây. Trong cấu trúc của nghị định này, người tiếp thị liên kết được định danh là một chủ thể cụ thể tham gia vào hệ sinh thái nền tảng thương mại điện tử. Khung pháp lý yêu cầu các nền tảng có chức năng tiếp thị liên kết phải mô tả rõ quy trình hoạt động dành riêng cho nhóm đối tượng này trong đề án hoạt động của họ. Về mặt nghĩa vụ, người sáng tạo nội dung gắn liên kết bán hàng phải tuân thủ các quy định được phân định về quyền và trách nhiệm của người tiếp thị liên kết thương mại điện tử do chủ quản nền tảng ban hành. Họ có trách nhiệm thực hiện đúng các điều kiện hoạt động và điều kiện giao dịch đã được nền tảng công khai. Hơn nữa, việc tham gia vào mạng lưới đòi hỏi cá nhân phải cung cấp các dữ liệu hợp lệ để hệ thống kỹ thuật của nền tảng thực hiện quy trình thu thập và xác minh tính hợp pháp của thông tin đăng tải.

Kỳ tiếp theo - Cứ đăng video, gắn link là có tiền: Phía sau những khoản hoa hồng khủng