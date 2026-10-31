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    Cụ ông 90 tuổi vẫn tranh tài thể hình quốc tế

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Vận động viên thể hình người Nhật Bản Kanazawa Toshisuke (90 tuổi) đã xuất hiện trên sân khấu tại Costa del Maresme (Tây Ban Nha) hôm 30.10 nhằm chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản đối với một thể trạng đỉnh cao.

    Ông Kanazawa đã đến thị trấn ven biển Santa Susanna để tranh tài với những đối thủ kém mình hàng chục tuổi trong hạng mục dành cho vận động viên từ 50 tuổi trở lên, thuộc khuôn khổ một cuộc thi do Liên đoàn Thể hình và thể dục quốc tế (IFBB) tổ chức, theo Reuters.

    Cụ ông 90 tuổi tranh tài với các vận động viên thể hình - Ảnh 1.

    Ông Kanazawa Toshisuke sau cuộc thi tại thị trấn ven biển Santa Susanna (Tây Ban Nha) ngày 30.10

    Ảnh: Reuters

    Ở hậu trường, ông Kanazawa thực hiện các bước chuẩn bị giống hệt những vận động viên trẻ tuổi: khởi động cùng đội ngũ của mình, thoa dung dịch làm nâu da, rồi tự tin khoe cơ bắp dưới ánh đèn sân khấu.

    "Tôi muốn thử sức với những điều chưa ai từng làm, và hơn hết, tôi muốn theo đuổi bộ môn thể hình đến suốt đời", ông Kanazawa chia sẻ.

    Ông Kanazawa cho biết thêm bí quyết giúp ông duy trì sự dẻo dai và thể trạng tốt chính là chế độ ăn uống nghiêm ngặt, một thói quen được ông thiết lập từ nhiều thập niên trước.

    "Đây là điều tôi đã tìm tòi và muốn nghiên cứu sâu hơn. Kể từ năm 50 tuổi, tôi đã xây dựng cơ bắp bằng cách tuân thủ chế độ ăn thuần Nhật: cơm gạo lứt, natto (đậu nành lên men) và súp miso. Đó thực sự là cách ăn uống truyền thống của người Nhật. Nhờ vậy mà suốt 90 năm qua, tôi chưa từng bị ốm đau", ông Kanazawa nói.

    Dù không giành được vị trí trên bục vinh quang, ông Kanazawa vẫn quyết tâm tiếp tục phá vỡ các giới hạn của bộ môn này. "Tôi đang cân nhắc tham gia thêm một lần nữa vào năm 93 tuổi. Sau đó, có lẽ tôi sẽ phải nghỉ thi đấu", ông chia sẻ tiếp.

    Thông qua hành trình của mình, ông Kanazawa hy vọng sự kiên trì của bản thân sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ người cao tuổi, khuyến khích họ duy trì lối sống năng động và thách thức những giới hạn thông thường.

    "Một khi đã đặt ra mục tiêu, bạn cần xây dựng sức mạnh tinh thần và quyết tâm để theo đuổi đến cùng, dù có khó khăn ra sao. Tôi muốn mọi người làm việc chăm chỉ giống như tôi đã làm. Tôi tin rằng nếu họ làm được như thế, chúng ta sẽ thấy ngày càng có nhiều người giống tôi, ngay cả khi họ lớn tuổi hơn. Đó là điều tôi hy vọng, và tôi muốn trở thành một tấm gương tốt", ông Kanazawa cho hay.

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